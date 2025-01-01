Росія передала Україні тисячу тіл загиблих захисників

У межах репатріаційних заходів до України повернули тисячу тіл, які, за твердженням російської сторони, належать українським військовослужбовцям.Про це повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.Слідчі й експертні установи Міністерства внутрішніх справ найближчим зроблять усі необхідні експертизи та ідентифікують репатрійовані тіла.Над репатріацією працювали Коордштаб, Об’єднаний центр при Службі безпеки, ЗСУ, МВС, Офіс уповноваженого з прав людини, Секретаріат уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин, ДСНС, а також інші структури Сектору безпеки і оборони.Збройні сили здійснюють перевезення репатрійованих до державних спеціалізованих установ, організовують передачу загиблих правоохоронцям і працівникам судово-медичної експертизи в системі МОЗ.