Росія передала Україні тисячу тіл загиблих захисників

Росія передала Україні тисячу тіл загиблих захисників
У межах репатріаційних заходів до України повернули тисячу тіл, які, за твердженням російської сторони, належать українським військовослужбовцям.

Про це повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

Слідчі й експертні установи Міністерства внутрішніх справ найближчим зроблять усі необхідні експертизи та ідентифікують репатрійовані тіла.

Над репатріацією працювали Коордштаб, Об’єднаний центр при Службі безпеки, ЗСУ, МВС, Офіс уповноваженого з прав людини, Секретаріат уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин, ДСНС, а також інші структури Сектору безпеки і оборони.

Збройні сили здійснюють перевезення репатрійованих до державних спеціалізованих установ, організовують передачу загиблих правоохоронцям і працівникам судово-медичної експертизи в системі МОЗ.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: тіла, росія
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку дорожчають новобудови: рієлтор Дмитро Хоміч розповів, чого чекати на ринку житла
Директор Гіркополонківського ліцею Василь Мацялка став «Заслуженим працівником освіти України»
Як лучанин Олексій Іванов через танці у Німеччині розповідає світу про Україну. ВІДЕО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Завтра у Луцькій громаді прощатимуться з Героєм Віктором Бондаруком
Сьогодні, 14:34
Полум'я охопило другий поверх: на Волині матір встигла вивести дітей з палаючого будинку та викликати рятувальників
Сьогодні, 14:06
Росія передала Україні тисячу тіл загиблих захисників
Сьогодні, 13:36
Російські війська убили у Краматорську журналістку та оператора
Сьогодні, 13:15
Пішла з лікарні - і на звʼязок більше не виходила: розшукують безвісти зниклу 25-річну лучанку. ФОТО
Сьогодні, 12:44
Медіа
відео
1/8