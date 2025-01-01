Полум'я охопило другий поверх: на Волині матір встигла вивести дітей з палаючого будинку та викликати рятувальників
Сьогодні, 14:06
У Маневицькій громаді рятувальники ліквідували пожежу в приватній оселі.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
Сьогодні вранці у с. Комарове Маневицької громади горів двоповерховий житловий будинок — полум'я охопило перекриття й покрівлю, поширилося на стіни на другому поверсі. Господиня помітила ознаки пожежі, негайно вивела дітей з помешкання і викликала рятувальників.
Повідомлення на лінію 101 надійшло о 06:48. За викликом до місця події спрямували рятувальників з селища Маневичі та місцеві пожежні команди із сусідніх населених пунктів.
Поширення пожежі зупинили о 07:40, ліквідували — о 08:25.
Імовірна причина — недолік конструкції, порушення правил монтажу нагрівальних печей та димарів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
Сьогодні вранці у с. Комарове Маневицької громади горів двоповерховий житловий будинок — полум'я охопило перекриття й покрівлю, поширилося на стіни на другому поверсі. Господиня помітила ознаки пожежі, негайно вивела дітей з помешкання і викликала рятувальників.
Повідомлення на лінію 101 надійшло о 06:48. За викликом до місця події спрямували рятувальників з селища Маневичі та місцеві пожежні команди із сусідніх населених пунктів.
Поширення пожежі зупинили о 07:40, ліквідували — о 08:25.
Імовірна причина — недолік конструкції, порушення правил монтажу нагрівальних печей та димарів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Полум'я охопило другий поверх: на Волині матір встигла вивести дітей з палаючого будинку та викликати рятувальників
Сьогодні, 14:06
Росія передала Україні тисячу тіл загиблих захисників
Сьогодні, 13:36
Російські війська убили у Краматорську журналістку та оператора
Сьогодні, 13:15
Пішла з лікарні - і на звʼязок більше не виходила: розшукують безвісти зниклу 25-річну лучанку. ФОТО
Сьогодні, 12:44