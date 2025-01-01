Полум'я охопило другий поверх: на Волині матір встигла вивести дітей з палаючого будинку та викликати рятувальників





Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.



Сьогодні вранці у с. Комарове Маневицької громади горів двоповерховий житловий будинок — полум'я охопило перекриття й покрівлю, поширилося на стіни на другому поверсі. Господиня помітила ознаки пожежі, негайно вивела дітей з помешкання і викликала рятувальників.



Повідомлення на лінію 101 надійшло о 06:48. За викликом до місця події спрямували рятувальників з селища Маневичі та місцеві пожежні команди із сусідніх населених пунктів.



Поширення пожежі зупинили о 07:40, ліквідували — о 08:25.

Імовірна причина — недолік конструкції, порушення правил монтажу нагрівальних печей та димарів.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Маневицькій громаді рятувальники ліквідували пожежу в приватній оселі.Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.Сьогодні вранці у с. Комарове Маневицької громади горів двоповерховий житловий будинок — полум'я охопило перекриття й покрівлю, поширилося на стіни на другому поверсі. Господиня помітила ознаки пожежі, негайно вивела дітей з помешкання і викликала рятувальників.Повідомлення на лінію 101 надійшло о 06:48. За викликом до місця події спрямували рятувальників з селища Маневичі та місцеві пожежні команди із сусідніх населених пунктів.Поширення пожежі зупинили о 07:40, ліквідували — о 08:25.Імовірна причина — недолік конструкції, порушення правил монтажу нагрівальних печей та димарів.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію