У Києві два дрони влетіли у квартиру та балкон багатоповерхівок і не розірвались, - поліція

Вибухотехніки поліції Києва вилучили два нерозірвані БпЛА з квартири та балкону, які влетіли у багатоквартирні будинки в Деснянському та Оболонському районах.

Про це повідомили у Національній поліції.

Під час вчорашнього вечірнього обстрілу столиці ворогом, у багатоповерхівки в двох районах столиці впали ворожі шахеди, які не здетонували, поліцейські безпечно вилучили їх та вивезли на полігон для знешкодження.

Правоохоронці забрали вибухові частини безпілотників, перевели їх у безпечний стан, після чого завантажили у спеціальні вибухозахисні пересувні контейнери та вивезли для подальшого знищення в умовах полігону.
