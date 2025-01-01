У Києві два дрони влетіли у квартиру та балкон багатоповерхівок і не розірвались, - поліція

Вибухотехніки поліції Києва вилучили два нерозірвані БпЛА з квартири та балкону, які влетіли у багатоквартирні будинки в Деснянському та Оболонському районах.Про це повідомили у Національній поліції.Під час вчорашнього вечірнього обстрілу столиці ворогом, у багатоповерхівки в двох районах столиці впали ворожі шахеди, які не здетонували, поліцейські безпечно вилучили їх та вивезли на полігон для знешкодження.Правоохоронці забрали вибухові частини безпілотників, перевели їх у безпечний стан, після чого завантажили у спеціальні вибухозахисні пересувні контейнери та вивезли для подальшого знищення в умовах полігону.