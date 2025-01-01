Єдиний син у батьків: у Луцьку попрощалися з 30-річним солдатом Владиславом Драганчуком

Владиславом Драганчуком.



Відспівали полеглого захисника у Свято-Троїцькому кафедральному соборі, пише



Владислав Драганчук служив на посаді старшого навідника гармати артилерійського взводу. Солдат загинув 19 жовтня 2025 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Іскрисківщина Сумської області.



"Просто не можу говорити, дуже добре його маму знаю. Він був активним дуже, прекрасна людина. 30 років... тільки жити, але борець за Україну, за її волю, ось це головне", — говорить викладачка Луцького коледжу Тетяна Ткач.



Як розповіла подруга родини Владислава Драганчука Вікторія Пруднікова, захисник загинув внаслідок обстрілу російських військ.



" Знаю, що Владу було дуже погано, він просив лікаря, але його відправили на нуль. Був приліт в бліндаж. Це була миттєва смерть нашого Владика, — каже жінка. — Це єдиний син у батьків, гідна людина – доброволець. Його ніхто не шукав, він сам пішов".



Попрощатися з Владиславом Драганчуком прийшли волиняни, рідні, друзі, знайомі і побратими.



"Хлопець був дуже розумний, справедливий, чесний, він завжди не давав ніякого шансу несправедливості. Кожна людина, яка має чесність і справедливість завжди йде захищати слабшого", — розповів військовослужбовець Василь, який знав Влада Драганчука.



Поховали полеглого захисника на міському кладовищі у селі Гаразджа.



