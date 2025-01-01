Родини зниклих безвісти та військовополонених ініціюють створення у Луцьку «Алеї Надії»
Сьогодні, 15:41
Родини безвісти зниклих та полонених військовослужбовців обговорили ідею та концепцію створення у Луцьку "Алеї Надії".
Про це повідомили у Луцькій міській раді, пише Суспільне.
Сестра військовополоненого Сергія Ляшенка Алла Ляшенко, яка представляє родини безвісти зниклих і полонених, передала міському голові звернення з підписами 36 членів родин з проханням погодження, підтримки та сприяння в реалізації ідеї створення у Луцьку "Алеї Надії".
Представники родин висловили бачення створення ідеї у вигляді стенда чи іншої інсталяції з можливістю зняття світлин Героїв, адже серед них є полонені, які чітко підтверджені Міжнародним Червоним хрестом.
"Мета створення цієї ідеї — об’єднати родини безвісти зниклих, щоб ці світлини нагадували про захисників, які перебувають в пеклі полону і яким потрібен наш порятунок", — каже Алла Ляшенко.
Міський голова Ігор Поліщук запевнив родини у сприянні та фінансовій підтримці ініціативи з міського бюджету. Підрядники нададуть варіанти, які будуть запропоновані родинам, після погодження на найближчій сесії виділять кошти.
