Родини зниклих безвісти та військовополонених ініціюють створення у Луцьку «Алеї Надії»





Про це повідомили у Луцькій міській раді, пише



Сестра військовополоненого Сергія Ляшенка Алла Ляшенко, яка представляє родини безвісти зниклих і полонених, передала міському голові звернення з підписами 36 членів родин з проханням погодження, підтримки та сприяння в реалізації ідеї створення у Луцьку "Алеї Надії".



Представники родин висловили бачення створення ідеї у вигляді стенда чи іншої інсталяції з можливістю зняття світлин Героїв, адже серед них є полонені, які чітко підтверджені Міжнародним Червоним хрестом.



"Мета створення цієї ідеї — об’єднати родини безвісти зниклих, щоб ці світлини нагадували про захисників, які перебувають в пеклі полону і яким потрібен наш порятунок", — каже Алла Ляшенко.



Міський голова Ігор Поліщук запевнив родини у сприянні та фінансовій підтримці ініціативи з міського бюджету. Підрядники нададуть варіанти, які будуть запропоновані родинам, після погодження на найближчій сесії виділять кошти.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Родини безвісти зниклих та полонених військовослужбовців обговорили ідею та концепцію створення у Луцьку "Алеї Надії".Про це повідомили у Луцькій міській раді, пише Суспільне Сестра військовополоненого Сергія Ляшенка, яка представляє родини безвісти зниклих і полонених, передала міському голові звернення з підписами 36 членів родин з проханням погодження, підтримки та сприяння в реалізації ідеї створення у Луцьку "Алеї Надії".Представники родин висловили бачення створення ідеї у вигляді стенда чи іншої інсталяції з можливістю зняття світлин Героїв, адже серед них є полонені, які чітко підтверджені Міжнародним Червоним хрестом."Мета створення цієї ідеї — об’єднати родини безвісти зниклих, щоб ці світлини нагадували про захисників, які перебувають в пеклі полону і яким потрібен наш порятунок", — каже Алла Ляшенко.Міський головазапевнив родини у сприянні та фінансовій підтримці ініціативи з міського бюджету. Підрядники нададуть варіанти, які будуть запропоновані родинам, після погодження на найближчій сесії виділять кошти.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію