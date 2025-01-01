Родини зниклих безвісти та військовополонених ініціюють створення у Луцьку «Алеї Надії»

Родини зниклих безвісти та військовополонених ініціюють створення у Луцьку «Алеї Надії»
Родини безвісти зниклих та полонених військовослужбовців обговорили ідею та концепцію створення у Луцьку "Алеї Надії".

Про це повідомили у Луцькій міській раді, пише Суспільне.

Сестра військовополоненого Сергія Ляшенка Алла Ляшенко, яка представляє родини безвісти зниклих і полонених, передала міському голові звернення з підписами 36 членів родин з проханням погодження, підтримки та сприяння в реалізації ідеї створення у Луцьку "Алеї Надії".

Представники родин висловили бачення створення ідеї у вигляді стенда чи іншої інсталяції з можливістю зняття світлин Героїв, адже серед них є полонені, які чітко підтверджені Міжнародним Червоним хрестом.

"Мета створення цієї ідеї — об’єднати родини безвісти зниклих, щоб ці світлини нагадували про захисників, які перебувають в пеклі полону і яким потрібен наш порятунок", — каже Алла Ляшенко.
Родини зниклих безвісти та військовополонених ініціюють створення у Луцьку «Алеї Надії»

Міський голова Ігор Поліщук запевнив родини у сприянні та фінансовій підтримці ініціативи з міського бюджету. Підрядники нададуть варіанти, які будуть запропоновані родинам, після погодження на найближчій сесії виділять кошти.
Родини зниклих безвісти та військовополонених ініціюють створення у Луцьку «Алеї Надії»

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, зниклі безвісти
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку дорожчають новобудови: рієлтор Дмитро Хоміч розповів, чого чекати на ринку житла
Директор Гіркополонківського ліцею Василь Мацялка став «Заслуженим працівником освіти України»
Як лучанин Олексій Іванов через танці у Німеччині розповідає світу про Україну. ВІДЕО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Єдиний син у батьків: у Луцьку попрощалися з 30-річним солдатом Владиславом Драганчуком
Сьогодні, 16:12
Родини зниклих безвісти та військовополонених ініціюють створення у Луцьку «Алеї Надії»
Сьогодні, 15:41
У Києві два дрони влетіли у квартиру та балкон багатоповерхівок і не розірвались, - поліція
Сьогодні, 15:04
Завтра у Луцькій громаді прощатимуться з Героєм Віктором Бондаруком
Сьогодні, 14:34
Полум'я охопило другий поверх: на Волині матір встигла вивести дітей з палаючого будинку та викликати рятувальників
Сьогодні, 14:06
Медіа
відео
1/8