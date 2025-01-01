У Казахстані неподалік від кордону з РФ вибухнув невідомий дрон: деталі





Про це повідомляє



"У Бурлинському районі Західно-Казахстанської області зафіксовано факт вибуху безпілотного літального апарата невідомого походження", - йдеться в повідомленні відомства.



У Міноборони уточнили, що уламки впали у віддаленій місцевості, де ніхто не проживає. Постраждалих і руйнувань не було.



Наразі відомство спільно з уповноваженими державними органами проводить перевірки, щоб встановити обставини інциденту та походження дрона.



"Міністерством оборони Республіки Казахстан вжито додаткових заходів щодо посилення контролю за повітряним простором і запобігання несанкціонованому перетину державного кордону повітряними об'єктами", - додали в міністерстві.



Відомство вже проводить консультації з партнерами, яким "потенційно можуть належати ці апарати".



Російські дрони-порушники



Нагадаємо, російські дрони вже неодноразово порушували повітряний простір європейських країн.



Наймасовіший випадок стався у вересні, коли в повітряний простір Польщі вторглися відразу 19 безпілотників. Більшість дронів летіли з боку території Білорусі.



У Польщі тоді наголошували, що це була навмисна провокація. Для знищення безпілотників у повітря піднімали винищувачі країн НАТО.

