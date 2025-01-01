У Казахстані неподалік від кордону з РФ вибухнув невідомий дрон: деталі

У Бурлинському районі Казахстану, який межує з Росією, зафіксували вибух безпілотника. Чий він був - поки невідомо.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Казахстану в Telegram.

"У Бурлинському районі Західно-Казахстанської області зафіксовано факт вибуху безпілотного літального апарата невідомого походження", - йдеться в повідомленні відомства.

У Міноборони уточнили, що уламки впали у віддаленій місцевості, де ніхто не проживає. Постраждалих і руйнувань не було.

Наразі відомство спільно з уповноваженими державними органами проводить перевірки, щоб встановити обставини інциденту та походження дрона.

"Міністерством оборони Республіки Казахстан вжито додаткових заходів щодо посилення контролю за повітряним простором і запобігання несанкціонованому перетину державного кордону повітряними об'єктами", - додали в міністерстві.

Відомство вже проводить консультації з партнерами, яким "потенційно можуть належати ці апарати".

Російські дрони-порушники

Нагадаємо, російські дрони вже неодноразово порушували повітряний простір європейських країн.

Наймасовіший випадок стався у вересні, коли в повітряний простір Польщі вторглися відразу 19 безпілотників. Більшість дронів летіли з боку території Білорусі.

У Польщі тоді наголошували, що це була навмисна провокація. Для знищення безпілотників у повітря піднімали винищувачі країн НАТО.

