У Казахстані неподалік від кордону з РФ вибухнув невідомий дрон: деталі
Сьогодні, 16:36
У Бурлинському районі Казахстану, який межує з Росією, зафіксували вибух безпілотника. Чий він був - поки невідомо.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Казахстану в Telegram.
"У Бурлинському районі Західно-Казахстанської області зафіксовано факт вибуху безпілотного літального апарата невідомого походження", - йдеться в повідомленні відомства.
У Міноборони уточнили, що уламки впали у віддаленій місцевості, де ніхто не проживає. Постраждалих і руйнувань не було.
Наразі відомство спільно з уповноваженими державними органами проводить перевірки, щоб встановити обставини інциденту та походження дрона.
"Міністерством оборони Республіки Казахстан вжито додаткових заходів щодо посилення контролю за повітряним простором і запобігання несанкціонованому перетину державного кордону повітряними об'єктами", - додали в міністерстві.
Відомство вже проводить консультації з партнерами, яким "потенційно можуть належати ці апарати".
Російські дрони-порушники
Нагадаємо, російські дрони вже неодноразово порушували повітряний простір європейських країн.
Наймасовіший випадок стався у вересні, коли в повітряний простір Польщі вторглися відразу 19 безпілотників. Більшість дронів летіли з боку території Білорусі.
У Польщі тоді наголошували, що це була навмисна провокація. Для знищення безпілотників у повітря піднімали винищувачі країн НАТО.
