Найсильніші пориви очікуються вдень: на Волині - штормове попередження, сильний вітер та грози





Як розповіла Світлана Дриганюк, причиною посилення вітру стане проходження холодного атмосферного фронту.



"Завтра територію області буде перетинати холодний атмосферний фронт, який завжди супроводжується посиленням вітру. Тому ми дали штормове попередження. Найсильніші пориви очікуємо вдень, уночі — незначні. Місцями дощитиме", — зазначила синоптикиня.

24 жовтня на території Волинської області очікуються пориви західного вітру швидкістю до 15–20 метрів за секунду. Йдеться про "жовтий" рівень небезпечності. Також у другій половині дня можливі грози.

