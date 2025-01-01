Зеленський закликав Європу пропустити Україну в черзі за Patriot

Володимир Зеленський закликав змінити порядку у черзі очікування країн за американськими системами ППО Patriot.



Про це він сказав під час звернення до учасників засідання Європейської ради, пише



«Ми говорили з урядом США та оборонними компаніями про системи Patriot. Навіть якщо ми оплатимо системи, навіть якщо ми оплатимо ці ракети, Європа оплатить, усе одно є список очікування і є країни попереду нас у черзі», — сказав Зеленський.



Він зауважив, що в деяких країн уже є системи Patriot і їм не потрібно їх використовувати так, як Україні. Тож президент закликав змінити порядок.



«Якщо ми отримаємо системи зараз, ми готові повернути їх або замінити, коли настане наша черга. Тож прошу вас бути гнучкими щодо наших потреб у протиповітряній обороні — у час війни порятунок життів має бути основним пріоритетом. А підтримка у сфері ППО має бути справді спільною європейською справою — коли всі у Європі допомагають комусь одному, виграє вся Європа», — сказав Зеленський.

