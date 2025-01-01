Зеленський закликав Європу пропустити Україну в черзі за Patriot

Зеленський закликав Європу пропустити Україну в черзі за Patriot
Президент Володимир Зеленський закликав змінити порядку у черзі очікування країн за американськими системами ППО Patriot.

Про це він сказав під час звернення до учасників засідання Європейської ради, пише Громадське.

«Ми говорили з урядом США та оборонними компаніями про системи Patriot. Навіть якщо ми оплатимо системи, навіть якщо ми оплатимо ці ракети, Європа оплатить, усе одно є список очікування і є країни попереду нас у черзі», — сказав Зеленський.

Він зауважив, що в деяких країн уже є системи Patriot і їм не потрібно їх використовувати так, як Україні. Тож президент закликав змінити порядок.

«Якщо ми отримаємо системи зараз, ми готові повернути їх або замінити, коли настане наша черга. Тож прошу вас бути гнучкими щодо наших потреб у протиповітряній обороні — у час війни порятунок життів має бути основним пріоритетом. А підтримка у сфері ППО має бути справді спільною європейською справою — коли всі у Європі допомагають комусь одному, виграє вся Європа», — сказав Зеленський.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку дорожчають новобудови: рієлтор Дмитро Хоміч розповів, чого чекати на ринку житла
Директор Гіркополонківського ліцею Василь Мацялка став «Заслуженим працівником освіти України»
Як лучанин Олексій Іванов через танці у Німеччині розповідає світу про Україну. ВІДЕО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Зеленський закликав Європу пропустити Україну в черзі за Patriot
Сьогодні, 19:09
Автопідбір у Луцьку: шукаємо автомобіль своєї мрії без ризиків
Сьогодні, 18:39
Найсильніші пориви очікуються вдень: на Волині - штормове попередження, сильний вітер та грози
Сьогодні, 18:14
У Луцьку водійка авто збила жінку
Сьогодні, 17:01
У Казахстані неподалік від кордону з РФ вибухнув невідомий дрон: деталі
Сьогодні, 16:36
Медіа
відео
1/8