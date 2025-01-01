ДНК-експертиза підтвердила загибель воїна з Волині Сергія Ткачука

Волинь та Шацьку громаду сколихнула трагічна звістка: на війні з російськими окупантами загинув військовослужбовець-краянин.Про смерть воїна повідомили на сторінці Шацької селищної ради."Військовослужбовець із села Пульмо(6.12.1975 р.н.). Сергія мобілізували до українського війська 9 березня 2022 року. У званні солдата він мужньо боронив країну в складі військової частини А7015", - йдеться у повідомленні на сторінці громади у фейсбуці.З 2 серпня 2025 року його вважали зниклим безвісти на Донеччині. Тіло полеглого ідентифікували з допомогою ДНК-експертизи.В Сергія Ткачука залишилися син і сестра.Про день прибуття місії «На щиті» повідомлять додатково.Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого воїна.