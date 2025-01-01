На Волині у водія вміст алкоголю в крові перевищував норму в 11 разів

Луцькі правоохоронці зупинили нетверезого кермувальника. Після огляду виявилося, що вміст алкоголю у крові водія перевищує норму в 11 разів.Про це повідомили на сторінці Патрульної поліції Волині.22 жовтня патрульним надійшло повідомлення від небайдужих громадян, що на вулиці Івана Мазепи автомобіль Peugeot порушує ПДР. Поліцейські зупинили транспортний засіб. Під час спілкування з водієм інспектори виявили у нього ознаки алкогольного сп’яніння.Керманич пройшов огляд на визначення стану сп’яніння за допомогою приладу Драгер. Результат — 2,18 проміле, що в 11 разів перевищує допустимий показник.Поліцейські склали протокол за ч.1 ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння) КУпАП та відсторонили чоловіка від кермування.Нетверезе кермування — це не просто порушення, а реальна загроза, сідаючи за кермо напідпитку, ви ризикуєте не лише своїм життям, а й чужими.