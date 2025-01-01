На честь безвісти зниклих та полонених у Луцьку хочуть створити «Алею надії»

В обласному центрі Волині хочуть створити "Алею надії", яка буде присвячена безвісти зниклим та полоненим військовослужбовцям.

Про це йшлося під час зустрічі Луцького міського голови Ігоря Поліщука з рідними воїнів.
"Обговорили питання підтримки та реалізації ідеї створення у нашому місті «Алеї надії», яка буде присвячена безвісти зниклим та полоненим військовослужбовцям. Підтримую цю ініціативу і всіляко сприятиму її реалізації у найкоротші строки. Запевнив у фінансовій підтримці з міського бюджету. Після визначення місця встановлення алеї та погодження його з родинами, на найближчій сесії виділимо кошти", - йдеться у дописі на сторінці міського голови.
Родини висловили бачення «Алеї Надії» у вигляді стенду чи іншої інсталяції з можливістю зняти світлину зі своїм зображенням самому полоненому або безвісти зниклому, який знайшовся після повернення додому.
Створення такої алеї об’єднуватиме родини полонених та безвісти зниклих, а світлини нагадуватимуть про Героїв, які перебувають у ворожому полоні або перебувають в статусі безвісти зниклих. Кожна з цих родин сьогодні живе надією на диво і молитвою, щоб їхні рідні повернулися додому.
Волинь, Луцьк, Алея надії, зустріч, зниклі безвісти, полонені
