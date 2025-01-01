На честь безвісти зниклих та полонених у Луцьку хочуть створити «Алею надії»

В обласному центрі Волині хочуть створити "Алею надії", яка буде присвячена безвісти зниклим та полоненим військовослужбовцям.Про це йшлося під час зустрічі Луцького міського головиз рідними воїнів."Обговорили питання підтримки та реалізації ідеї створення у нашому місті «Алеї надії», яка буде присвячена безвісти зниклим та полоненим військовослужбовцям. Підтримую цю ініціативу і всіляко сприятиму її реалізації у найкоротші строки. Запевнив у фінансовій підтримці з міського бюджету. Після визначення місця встановлення алеї та погодження його з родинами, на найближчій сесії виділимо кошти", - йдеться у дописі на сторінці міського голови.Родини висловили бачення «Алеї Надії» у вигляді стенду чи іншої інсталяції з можливістю зняти світлину зі своїм зображенням самому полоненому або безвісти зниклому, який знайшовся після повернення додому.Створення такої алеї об’єднуватиме родини полонених та безвісти зниклих, а світлини нагадуватимуть про Героїв, які перебувають у ворожому полоні або перебувають в статусі безвісти зниклих. Кожна з цих родин сьогодні живе надією на диво і молитвою, щоб їхні рідні повернулися додому.