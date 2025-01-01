У пропагандистки скабєєвої «підгоріло» через виступ волинського нардепа. ВІДЕО

російська пропагандистка Ольга Скабєєва не змогла пройти повз виступ народного депутата Ігоря Гузя у Верховній Раді України.

На своїй телеграм-сторінці вона обурено поширила відео з пленарного засідання, де Гузь закликає депутатів підтримати законопроєкт, що забороняє дублювати імена та по батькові російською мовою в українських паспортах, - пише БУГ.

У типовій для себе манері Скабєєва подала це як сарказм проте, що Україна попередила «катастрофу», применшивши це рішення Верховної Ради.
У відео депутат наголосив на необхідності остаточно очистити офіційні документи від російської мови — як символу колоніального минулого, від якого Україна відмовляється після століть русифікації.

«Ми вже 11-й рік воюємо з державою, яка нищить усе українське. І в цей час громадянам України досі штампують у паспортах їхні імена та прізвища російською мовою. Це – нонсенс», — звернувся Ігор Гузь з трибуни.

Очевидно, що наратив про применшення значення деколонізації для України є російським. І кожен подібний крок України — хоч найменший — викликає нервовий тремор у кремлівських пропагандистів. Бо кожен акт деколонізації — це ще одна цеглина, вибита з їхньої імперської стіни.


