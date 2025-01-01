Якою буде погода у Луцьку та на Волині у п'ятницю, 24 жовтня
Сьогодні, 20:41
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 24 жовтня.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.
Прогноз погоди на 24 жовтня
Хмарна погода з проясненнями. Вночі без істотних опадів, вдень дощ, місцями гроза. Вітер південний з переходом на західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с.
Температура по області: вночі 6-11° тепла, вдень 12-17° тепла, в Луцьку вночі 8-10° тепла, вдень 14-16° тепла.
