Якою буде погода у Луцьку та на Волині у п'ятницю, 24 жовтня





Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.



Прогноз погоди на 24 жовтня



Хмарна погода з проясненнями. Вночі без істотних опадів, вдень дощ, місцями гроза. Вітер південний з переходом на західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с.



Температура по області: вночі 6-11° тепла, вдень 12-17° тепла, в Луцьку вночі 8-10° тепла, вдень 14-16° тепла.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 24 жовтня.Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.Хмарна погода з проясненнями. Вночі без істотних опадів, вдень дощ, місцями гроза. Вітер південний з переходом на західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с.Температура по області: вночі 6-11° тепла, вдень 12-17° тепла, в Луцьку вночі 8-10° тепла, вдень 14-16° тепла.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію