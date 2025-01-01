У Чехії за дві доби зібрали гроші на українську ракету Фламінго для ЗСУ





Про це повідомляє



Станом на вечір четверга зібрано майже 13,2 мільйона чеських крон (630 тисяч доларів), тоді ж як було 12,5 мільйона.



Організатор ініціативи Мартін Ондрачек уточнив у коментарі порталу Novinky, що збір закрили за 48 годин.



"Ми надіялися, що зможемо зібрати суму за тиждень. А це сталося за 48 годин, що є рекордом. Це перевершило всі наші сподівання" - наголосив він.



Ондрачек наголосив, що проведе ще один раунд переговорів з виробником Фламінго, та анонсував "угоду, яка, можливо, буде досить великим сюрпризом для людей, які внесли свій внесок у ракету".

