У Чехії за дві доби зібрали гроші на українську ракету Фламінго для ЗСУ
Чеська волонтерська ініціатива Darek pro Putina (Подарунок для Путіна) повідомила про закриття збору на українську балістичну ракету Фламінго.

Про це повідомляє "Кореспондент".

Станом на вечір четверга зібрано майже 13,2 мільйона чеських крон (630 тисяч доларів), тоді ж як було 12,5 мільйона.

Організатор ініціативи Мартін Ондрачек уточнив у коментарі порталу Novinky, що збір закрили за 48 годин.

"Ми надіялися, що зможемо зібрати суму за тиждень. А це сталося за 48 годин, що є рекордом. Це перевершило всі наші сподівання" - наголосив він.

Ондрачек наголосив, що проведе ще один раунд переговорів з виробником Фламінго, та анонсував "угоду, яка, можливо, буде досить великим сюрпризом для людей, які внесли свій внесок у ракету".

