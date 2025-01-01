Батькам загиблого захисника з Волині вручили його посмертну нагороду. ФОТО
Сьогодні, 01:15
Офіцери Волинського підрозділу Національної гвардії України передали батькам загиблого захисника Миколи Міська посмертну нагороду «За мужність».
Про це повідомили на сторінці Рожищенської міської ради.
Солдат-гранатометник 14 бригади оперативного призначення Національної гвардії України Микола Васильович Місько загинув 1 грудня 2023 року внаслідок мінометного обстрілу в районі села Вербове Запорізької області.
Спочатку боєць вважався безвісти зниклим, і лише за місяць після його останнього бою рідні змогли провести захисника в останню земну дорогу. Микола Місько загинув, не доживши до свого 50-річчя десять днів.
За особисту мужність, самопожертву та незламність у боротьбі за Україну Указом Президента нашої держави Миколу Міська відзначено орденом «За мужність» ІІІ ступеня (посмертно).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили на сторінці Рожищенської міської ради.
Солдат-гранатометник 14 бригади оперативного призначення Національної гвардії України Микола Васильович Місько загинув 1 грудня 2023 року внаслідок мінометного обстрілу в районі села Вербове Запорізької області.
Спочатку боєць вважався безвісти зниклим, і лише за місяць після його останнього бою рідні змогли провести захисника в останню земну дорогу. Микола Місько загинув, не доживши до свого 50-річчя десять днів.
За особисту мужність, самопожертву та незламність у боротьбі за Україну Указом Президента нашої держави Миколу Міська відзначено орденом «За мужність» ІІІ ступеня (посмертно).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Батькам загиблого захисника з Волині вручили його посмертну нагороду. ФОТО
Сьогодні, 01:15
24 жовтня на Волині: гоортаючи календар
Сьогодні, 00:00