Батькам загиблого захисника з Волині вручили його посмертну нагороду. ФОТО

Миколи Міська посмертну нагороду «За мужність».



Про це повідомили на сторінці Рожищенської міської ради.



Солдат-гранатометник 14 бригади оперативного призначення Національної гвардії України Микола Васильович Місько загинув 1 грудня 2023 року внаслідок мінометного обстрілу в районі села Вербове Запорізької області.



Спочатку боєць вважався безвісти зниклим, і лише за місяць після його останнього бою рідні змогли провести захисника в останню земну дорогу. Микола Місько загинув, не доживши до свого 50-річчя десять днів.



За особисту мужність, самопожертву та незламність у боротьбі за Україну Указом Президента нашої держави Миколу Міська відзначено орденом «За мужність» ІІІ ступеня (посмертно).

