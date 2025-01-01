ЄС відклав рішення про використання заморожених російських активів

ЄС відклав рішення про використання заморожених російських активів
Європейський Союз відклав до грудня рішення щодо використання 140 млрд євро заморожених активів Центрального банку Росії для допомоги Україні.

Про це повідомляє "УНІАН", посилаючись на Bloomberg.

Зазначається, що це сталося після того, як Бельгія, де зберігається переважна частина заморожених активів РФ, зажадала гарантій, що не вона нестиме відповідальність за ризики, пов'язані з кредитами.

Обізнані джерела розповіли виданню, що лідери блоку звернулися до Європейської комісії з проханням підготувати варіанти рішень, які вони розглянуть на наступному саміті.

За словами співрозмовників, "мета полягає в тому, щоб досягти остаточної угоди до кінця року".

