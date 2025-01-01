Військовим дозволили онлайн-переведення між ЗСУ та Нацгвардією

У застосунку "Армія+" запрацювала нова функція, яка дозволяє військовослужбовцям подавати електронний рапорт на зміну місця служби між Збройними силами України та Національною гвардією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка в Telegram.

Уряд України спростив процедуру переведення військовослужбовців - відтепер командир частини зобов’язаний надати відповідь на запит про переведення протягом 48 годин.

Якщо рішення не ухвалене у встановлений термін, переведення вважається погодженим автоматично.

Після цього проводиться перевірка кадровою службою, яка може тривати до 7 днів, а остаточний наказ про переведення має бути виданий упродовж 30 днів.

Рапорт подається через розділ "Зміна місця служби". До нього необхідно додати:

копію військового квитка, посвідчення офіцера або службового посвідчення НГУ;
рекомендаційний лист від підрозділу, до якого планується переведення.
Водночас переведення з бойових частин у тил можливе лише за висновком військово-лікарської комісії (ВЛК), якщо стан здоров’я не дозволяє виконувати обов’язки на поточній посаді.

Кожен військовослужбовець має служити там, де його досвід і сила найбільш потрібні державі.

