Військовим дозволили онлайн-переведення між ЗСУ та Нацгвардією





Про це повідомляє Ігоря Клименка в Telegram.



Уряд України спростив процедуру переведення військовослужбовців - відтепер командир частини зобов’язаний надати відповідь на запит про переведення протягом 48 годин.



Якщо рішення не ухвалене у встановлений термін, переведення вважається погодженим автоматично.



Після цього проводиться перевірка кадровою службою, яка може тривати до 7 днів, а остаточний наказ про переведення має бути виданий упродовж 30 днів.



Рапорт подається через розділ "Зміна місця служби". До нього необхідно додати:



копію військового квитка, посвідчення офіцера або службового посвідчення НГУ;

рекомендаційний лист від підрозділу, до якого планується переведення.

Водночас переведення з бойових частин у тил можливе лише за висновком військово-лікарської комісії (ВЛК), якщо стан здоров’я не дозволяє виконувати обов’язки на поточній посаді.



Кожен військовослужбовець має служити там, де його досвід і сила найбільш потрібні державі.

