Військовим дозволили онлайн-переведення між ЗСУ та Нацгвардією
Сьогодні, 07:32
У застосунку "Армія+" запрацювала нова функція, яка дозволяє військовослужбовцям подавати електронний рапорт на зміну місця служби між Збройними силами України та Національною гвардією.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка в Telegram.
Уряд України спростив процедуру переведення військовослужбовців - відтепер командир частини зобов’язаний надати відповідь на запит про переведення протягом 48 годин.
Якщо рішення не ухвалене у встановлений термін, переведення вважається погодженим автоматично.
Після цього проводиться перевірка кадровою службою, яка може тривати до 7 днів, а остаточний наказ про переведення має бути виданий упродовж 30 днів.
Рапорт подається через розділ "Зміна місця служби". До нього необхідно додати:
копію військового квитка, посвідчення офіцера або службового посвідчення НГУ;
рекомендаційний лист від підрозділу, до якого планується переведення.
Водночас переведення з бойових частин у тил можливе лише за висновком військово-лікарської комісії (ВЛК), якщо стан здоров’я не дозволяє виконувати обов’язки на поточній посаді.
Кожен військовослужбовець має служити там, де його досвід і сила найбільш потрібні державі.
