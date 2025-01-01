Майже 10% волинських шкіл не йдуть на канікули

Майже 10% волинських шкіл не йдуть на канікули
47 ліцеїв і гімназій у Берестечківській, Велимченській, Дубівській та Камінь-Каширській територіальних громадах Волині не матимуть осінніх канікул: їх перенесуть до зимових.

Про це розповіла начальниця обласного управління освіти і науки Волині Наталія Матвіюк, пише Суспільне.

У більшості закладів загальної середньої освіти, а саме в 415 школах 46 територіальних громад осінні канікули триватимуть із 27 жовтня до 3 листопада. В 16 ліцеях і гімназіях області осінні канікули вже стартували й триватимуть до 26 жовтня. Йдеться про одну територіальну громаду.

Ще в одній громаді, де діє 14 закладів освіти, канікули запланували на 24-29 жовтня. Ще у 14 ліцеях і гімназіях двох громад Волині осінні канікули стартують 3 листопада і завершаться 9 листопада.

Усього в навчальному році 2025/2026, зазначила Наталія Матвіюк, функціонує 506 закладів загальної середньої освіти.

