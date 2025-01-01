Два російські літаки пролетіли над Литвою майже кілометр і пробули там 18 секунд





Про це повідомили Збройні сили Литви, пише



Там кажуть, що російські літаки залетіли на територію Литви з Калінінградської області. Вони, ймовірно, проводили навчання з дозаправлення. Їм вдалося пролетіли близько 700 метрів над Литвою, що загалом тривало близько 18 секунд.



У відповідь для перехоплення літаків рф підняли два винищувачі Eurofighter Typhoon Повітряних сил Іспанії, які виконують місію повітряного патрулювання НАТО. Нині вони патрулюють місце інциденту.



Президент Литви Гітанас Науседа назвав порушення литовського повітряного простору «обурливим порушенням міжнародного права та територіальної цілісності Литви».



Тепер литовське Міністерство закордонних справ викличе представників російського посольства для «висловлення протесту проти безрозсудної та небезпечної поведінки».



«Це ще раз підтверджує важливість посилення готовності європейських сил протиповітряної оборони», — сказав Науседа.



Це вже не перший випадок, коли російські літаки порушують повітряний простір НАТО. 19 вересня відразу три російські винищувачі МіГ-31 залетіли в повітряний простір Естонії та залишалися там іще 12 хвилин.



Глава відомства Маргус Цахкна зазначив, що росія вже чотири рази порушила повітряний простір Естонії цього року, «що само собою є неприйнятним», але вторгнення трьох винищувачів він назвав «безпрецедентно зухвалим».



Після цього уряд Естонії запросив у НАТО застосувати статтю 4 Північноатлантичного договору.

