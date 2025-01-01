Два російські літаки пролетіли над Литвою майже кілометр і пробули там 18 секунд

Два російські літаки пролетіли над Литвою майже кілометр і пробули там 18 секунд
23 жовтня близько 18-ї години російські літаки Су-30 та Іл-78 порушили повітряний простір Литви, де загалом пробули 18 секунд.

Про це повідомили Збройні сили Литви, пише Громадське.

Там кажуть, що російські літаки залетіли на територію Литви з Калінінградської області. Вони, ймовірно, проводили навчання з дозаправлення. Їм вдалося пролетіли близько 700 метрів над Литвою, що загалом тривало близько 18 секунд.

У відповідь для перехоплення літаків рф підняли два винищувачі Eurofighter Typhoon Повітряних сил Іспанії, які виконують місію повітряного патрулювання НАТО. Нині вони патрулюють місце інциденту.

Президент Литви Гітанас Науседа назвав порушення литовського повітряного простору «обурливим порушенням міжнародного права та територіальної цілісності Литви».

Тепер литовське Міністерство закордонних справ викличе представників російського посольства для «висловлення протесту проти безрозсудної та небезпечної поведінки».

«Це ще раз підтверджує важливість посилення готовності європейських сил протиповітряної оборони», — сказав Науседа.

Це вже не перший випадок, коли російські літаки порушують повітряний простір НАТО. 19 вересня відразу три російські винищувачі МіГ-31 залетіли в повітряний простір Естонії та залишалися там іще 12 хвилин.

Глава відомства Маргус Цахкна зазначив, що росія вже чотири рази порушила повітряний простір Естонії цього року, «що само собою є неприйнятним», але вторгнення трьох винищувачів він назвав «безпрецедентно зухвалим».

Після цього уряд Естонії запросив у НАТО застосувати статтю 4 Північноатлантичного договору.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку дорожчають новобудови: рієлтор Дмитро Хоміч розповів, чого чекати на ринку житла
Директор Гіркополонківського ліцею Василь Мацялка став «Заслуженим працівником освіти України»
Як лучанин Олексій Іванов через танці у Німеччині розповідає світу про Україну. ВІДЕО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Зустріч Трампа і путіна все ще можлива. Білий дім назвав головну умову
Сьогодні, 09:44
На Волині будують реабілітаційний центр для військових за 100 мільйонів
Сьогодні, 09:30
Два російські літаки пролетіли над Литвою майже кілометр і пробули там 18 секунд
Сьогодні, 09:15
Майже 10% волинських шкіл не йдуть на канікули
Сьогодні, 09:03
Скільки шкіл на Волині користуються державною програмою «Мрія». ВІДЕО
Сьогодні, 08:25
Медіа
відео
1/8