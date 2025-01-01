На Волині будують реабілітаційний центр для військових за 100 мільйонів

У Володимирі на Волині триває будівництво. На цей проект передбачили 102 мільйони гривень.Про це повідомила Володимирська міськрада.У Володимирі мер і депутати міської ради провели виїзний День депутата, під час якого відвідали кілька локацій, де уже зроблений або триває ремонт, на який виділялись кошти з місцевого бюджету.Передусім депутати оглянули будівельний майданчик реабілітаційного центру для військовослужбовців. Це один з найважливіших і наймасштабніших об’єктів, який наразі будується у громаді. На його фінансування передбачили 102 млн грн, понад 20 млн авансового платежу заплатили підряднику ТОВ «Бетон Брук Сервіс».Заступники гендиректора ТМОтарозповіли присутнім, що за рік часу біля старого приміщення уже повністю звели новий двоповерховий корпус, де передбачені укриття, басейн, просторі зали для відвідувачів, кабінети. Нині тривають внутрішні роботи, а також незабаром розпочнеться утеплення фасаду. В основній будівлі (колишній червоній лікарні) зроблено укріплення стін, частково замінені вікна, готове перекриття між першим і другим поверхом.Наразі тривають роботи із прокладання зовнішніх мереж іншим підрядником, у зв’язку з чим тимчасово перекрили частину вулиці Генерала Шухевича. Також на об’єкті передбачено спорудження й облаштування власної котельні.