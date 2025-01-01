Зустріч Трампа і путіна все ще можлива. Білий дім назвав головну умову

Дональда Трампа і російського диктатора володимира путіна. Головна умова - вона має дати відчутний позитивний результат.



Про це повідомляє Керолайн Лівітт.



Вона наголосила, що Дональд Трамп хоче від російського диктатора дій, а не просто розмов.



"Президент надзвичайно мотивований успіхом своєї мирної угоди на Близькому Сході. І він хоче, щоб ця війна (в Україні, - ред.) закінчилася. Він говорить про це вже дев'ять місяців, перебуваючи на посаді", - заявила Лівітт.



Зустріч Трампа і Путіна



Нагадаємо, Трамп минулого тижня повідомив про ймовірну зустріч з російським диктатором в Угорщині, щоб спробувати закінчити війну в Україні.



Водночас Сергій Лавров, міністр закордонних справ Росії, заявив про відмову країни-агресорки від перемир’я. Він сказав, що обговорив із держсекретарем США Марко Рубіо поточну ситуацію та можливі кроки для організації зустрічі путіна і Трампа.



Після цього президент США Дональд Трамп у середу, 22 жовтня, запровадив санкції проти двох найбільших нафтових компаній Росії.



Міністерство фінансів США зазначило, що нові антиросійські санкції запроваджені, щоби змусити путіна налаштуватись на серйозні переговори щодо закінчення війни в Україні.



Крім того, президент США скасував очікувану зустріч з путіним. Трамп заявив, що вирішив не проводити переговори з диктатором, оскільки був впевнений, що не зможе досягти бажаного результату.



Зазначимо, російський експрезидент Дмитро Медведєв вже назвав санкції США та скасування саміту з путіним "актом війни" проти РФ.



Російський диктатор повідомив, що зустріч з Дональдом Трампом у Будапешті не відбудеться нібито через відсутність підготовки.

