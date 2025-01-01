Втретє «під наркотиками»: на Волині водійку на 10 років позбавили прав керування

Втретє «під наркотиками»: на Волині водійку на 10 років позбавили прав керування
Водійка з Нововолинська із ознаками наркотичного сп’яніння, яка не вперше вчинала правопорушення, отримала суворе покарання. Також вона сплатить чималий штраф.

Про це БУГу стало відомо з постанови Нововолинського міського суду.

У Нововолинську поліція зупинила жінку, яка кермувала автомобілем “Skoda Fabia” на вулиці Шахтарській.

Її поведінка та вигляд (блідість, сильне тремтіння рук) вказували на те, що вона під дією наркотиків. Від медичного огляду жінка відмовилася.

Оскільки це було вже третє таке порушення за рік, суд призначив максимальне покарання.

Вона має сплатити штраф у розмірі 51 000 гривень та буде позбавлена права керування транспортними засобами на 10 років.

