Лучанин став чемпіоном України кіокушинкай карате
Сьогодні, 10:18
Колишній випускник, а нині Луцького педагогічного інституту Василь Шевчук посів перше місце на чемпіонаті України з кіокушинкай карате.
Про це навчальний заклад повідомив у фейсбуці.
Викладач фізичної культури Луцького педінституту, діючий спортсмен і тренер Василь Шевчук став чемпіоном України з кіокушинкай карате.
У своїй групі серед чоловіків атлет здобув перше місце у розділі «ката».
