Лучанин став чемпіоном України кіокушинкай карате

Колишній випускник, а нині Луцького педагогічного інституту Василь Шевчук посів перше місце на чемпіонаті України з кіокушинкай карате.

Про це навчальний заклад повідомив у фейсбуці.

Викладач фізичної культури Луцького педінституту, діючий спортсмен і тренер Василь Шевчук став чемпіоном України з кіокушинкай карате.

У своїй групі серед чоловіків атлет здобув перше місце у розділі «ката».


