Лучанин став чемпіоном України кіокушинкай карате

огічного інституту Василь Шевчук посів перше місце на чемпіонаті України з кіокушинкай карате.



Про це навчальний заклад повідомив у фейсбуці.



Викладач фізичної культури Луцького педінституту, діючий спортсмен і тренер Василь Шевчук став чемпіоном України з кіокушинкай карате.



У своїй групі серед чоловіків атлет здобув перше місце у розділі «ката».





