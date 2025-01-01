Скільки шкіл на Волині користуються державною програмою «Мрія». ВІДЕО





Про це розповіла керівниця відділу державного підприємства "Дія" Марина Терещук, - пише



Зимнівський ліцей на Волині — один із перших навчальних закладів, який приєднався до освітньої програми "Мрія".



Батьки та учні отримують результати навчання, відомості про оцінки, про домашні завдання, у "Мрії" вбудовані чати, де теж можуть комунікувати класні керівники з батьками або батьки з вчителями, каже директорка Зимнівського ліцею Юлія Степанюк.



"Маємо журнал…Так, календар подій. Я бачу, як адміністратор, навіть дні народження всіх учнів. Можемо додати заміну. Наприклад, за перший семестр, я хочу з якогось класу бачити виписку оцінок, як окремий документ. І формую, відповідно, там для всіх або для деяких учнів. І це все генерується в документі", — каже Юлія Степанюк.



Вчителька англійської мови Галина Жаловага каже, що цей застосунок, економить її час. Туди можна вносити цілі конспекти уроку, або матеріали, які відсутні на уроці діти, мають можливість опрацювати вдома самостійно.



"Тут показують скільки до кінця уроку, коли домашнє задають, коли самостійне може бути контрольне і також тут виставляють оцінки", — каже школярка Юлія Католик.



Мобільний застосунок легкий та зручний у користуванні, розказує мама двох школярок Валентина Сівак.



"Я бачу динаміку результатів, відвідування, а також можу проаналізувати, з яких певних предметів мені потрібно дитині допомогти чи підтримати її", — говорить мама.



Є в застосунку і своя валюта — "мрійки", які можна обмінювати на призи та бонуси у партнерів програми. Щоб долучитися до "Мрії", потрібно подати заявку на офіційній сторінці застосунку, розповіла керівниця відділу впровадження Марина Терещук. З її слів, освітньою програмою користується понад 2200 закладів загальної середньої освіти з усієї України.





