У скількох волинянок у 2025 році виявили онкозахворювання

Мамологи Волині розповіли про тенденції, профілактику та лікування раку молочної залози. Щороку у світі діагностують понад 2 мільйони нових випадків раку молочної залози.В Україні цей показник сягає близько 13 тисяч жінок щороку. Це залишається найпоширенішою онкопатологією серед жінок, - про це йшлося під час брифінгу, приуроченого до Дня боротьби з раком молочної залози, за участю практикуючих мамологів у Волинській ОВА.На Волині лише за дев’ять місяців 2025 року вперше виявили 224 нових випадки раку грудей. Медики наголошують – раннє виявлення хвороби рятує життя.Актуальну інформацію повідомили, завідувач онкохірургічним відділенням № 2 Обласного медичного центру онкології КП «Волинська обласна клінічна лікарня» та, лікар-хірург-онколог цього ж відділення.«За дев’ять місяців цього року в нашому диспансері рак діагностовано у 224 пацієнток, – зазначив Володимир Федорчук. – Незважаючи на воєнний стан і значну міграцію населення, показники вищі, ніж у попередні роки. Найчастіше хвороба виявляється у жінок віком 50–60 років, однак дедалі частіше рак діагностують і у молодших. Рак молодшає, стає агресивнішим і потребує більших затрат та часу для лікування».За словами лікаря, 70% випадків виявляють на І–ІІ стадії, ще 25-30% – на пізніх, занедбаних стадіях.На важливості профілактики та ранньому виявленні хвороби наголосив Богдан Мицак, хірург-онколог.«На ранніх стадіях рак молочної залози зазвичай не викликає жодних симптомів, тому дуже важливо проходити профілактичні огляди. Ми рекомендуємо жінкам із 20-річного віку раз на рік відвідувати мамолога, а після 40 – обов’язково робити мамографію раз на два роки», – зазначив лікар.Серед тривожних ознак лікар назвав появу вузлика або ущільнення у грудях, зміну форми чи кольору шкіри, втягнення соска або виділення з нього, почервоніння чи потовщення шкіри.«Якщо з’явилися будь-які з цих симптомів, не варто чекати – потрібно одразу звернутися до спеціаліста», – наголосив медик.На сьогодні в області функціонує 10 мамографів, і кількість проведених обстежень постійно зростає.«У 2023 році на один мамограф припадало 1429 обстежень, у 2024 – вже 1834, а за дев’ять місяців цього року – 2442. Це майже у півтора рази більше, ніж раніше, – зазначив Володимир Федорчук. – За цей час виявлено 250 випадків раку молочної залози та ще 185 підозр на злоякісні утворення. Це хороший результат, адже підозра на рак – це можливість вчасно втрутитися й запобігти розвитку хвороби».Володимир Федорчук також розповів про скринінгову мамографію, яка є ефективним методом виявлення захворювання саме на ранніх стадіях.«Скринінгова мамографія – це обстеження здорових жінок без скарг. Саме такі огляди дозволяють виявляти рак на ранніх стадіях. З цього року держава гарантує безкоштовну мамографію раз на два роки для жінок віком від 45 років за направленням сімейного лікаря», – зазначив фахівець.Лікарі наголошують, що за останні роки підходи до лікування раку молочної залози суттєво змінилися. Кожна пухлина має свої особливості, тому для кожної пацієнтки підбирається індивідуальна терапія. Хірургічні втручання стають менш агресивними, фахівці намагаються зберегти орган, скоротити період реабілітації і забезпечити хороший естетичний результат.«Дорогі жінки, подбайте про себе. Відкладіть запис до перукаря чи салону – і раз на рік присвятіть один день обстеженню свого здоров’я. Любіть себе і не відкладайте турботу про власне життя», – звернулися лікарі до жінок наприкінці брифінгу.