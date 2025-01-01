Коли розпочнуться канікули у луцьких школах

Коли розпочнуться канікули у луцьких школах
Цьогоріч осінні канікули у школах Луцька розпочнуться 27 жовтня й триватимуть до 2 листопада. Учні всіх навчальних закладів громади відпочиватимуть одночасно.

Про це у коментарі ZAXID.NET повідомив директор департаменту освіти Луцької міської ради Віталій Бондар.

Так, осінні канікули заплановані з 27 жовтня до 2 листопада, зимові канікули триватимуть два тижні: з 25 грудня до 7 січня, а весняні – з 23 до 29 березня 2026 року.

Зазначимо, школи в Україні на своїх педагогічних радах можуть самостійно встановлювати дати завершення навчального року та канікул. Дати й тривалість канікул в різних закладах освіти можуть відрізнятися через обставини безпеки та навчального навантаження.

Додамо, що цьогоріч Уряд затвердив терміни навчального року у закладах загальної середньої освіти. Освітній процес триватиме до 30 червня 2026 року. Це гранична дата завершення навчального року, проте фактичну дату завершення занять і початку канікул визначатиме кожна педагогічна рада окремо.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Луцьк, канікули
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку дорожчають новобудови: рієлтор Дмитро Хоміч розповів, чого чекати на ринку житла
Директор Гіркополонківського ліцею Василь Мацялка став «Заслуженим працівником освіти України»
Як лучанин Олексій Іванов через танці у Німеччині розповідає світу про Україну. ВІДЕО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Росія готується до можливого воєнного конфлікту з НАТО, - розвідка
Сьогодні, 11:06
Нова втрата: на фронті обірвалося життя волинянина Андрія Янюка
Сьогодні, 10:50
Коли розпочнуться канікули у луцьких школах
Сьогодні, 10:34
Агент рф готував серію терактів на Одещині
Сьогодні, 10:14
У Луцьку триває демонтаж секції будинку на Озерецькій, зруйнованого після атаки РФ
Сьогодні, 10:05
Медіа
відео
1/8