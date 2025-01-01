Коли розпочнуться канікули у луцьких школах
Сьогодні, 10:34
Цьогоріч осінні канікули у школах Луцька розпочнуться 27 жовтня й триватимуть до 2 листопада. Учні всіх навчальних закладів громади відпочиватимуть одночасно.
Про це у коментарі ZAXID.NET повідомив директор департаменту освіти Луцької міської ради Віталій Бондар.
Так, осінні канікули заплановані з 27 жовтня до 2 листопада, зимові канікули триватимуть два тижні: з 25 грудня до 7 січня, а весняні – з 23 до 29 березня 2026 року.
Зазначимо, школи в Україні на своїх педагогічних радах можуть самостійно встановлювати дати завершення навчального року та канікул. Дати й тривалість канікул в різних закладах освіти можуть відрізнятися через обставини безпеки та навчального навантаження.
Додамо, що цьогоріч Уряд затвердив терміни навчального року у закладах загальної середньої освіти. Освітній процес триватиме до 30 червня 2026 року. Це гранична дата завершення навчального року, проте фактичну дату завершення занять і початку канікул визначатиме кожна педагогічна рада окремо.
