Нова втрата: на фронті обірвалося життя волинянина Андрія Янюка

Андрія Янюка.



Про це у фейсбуці повідомив Володимирський міський голова Ігор Пальонка.



Обороняючи територіальну цілісність України, загинув молодший сержант Андрій Янюк з Володимира. 36-річний Захисник до останнього подиху виконував свій військовий обов’язок. Його життя обірвалось під час виконання бойового завдання на Харківському напрямку.



Про час та дату похорону повідомлять згодом.



«Низький уклін Герою, висловлюю щирі співчуття рідним та близьким. Вічна шана та пам’ять Захиснику!» - зазначив мер Володимира.



