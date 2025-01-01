Волинян попередили про сьогоднішні обмеження в енергопостачанні
Сьогодні, 11:22
Через складну ситуацію в енергосистемі, сьогодні, 21 жовтня, будуть обмеження потужності для промисловості та бізнесу.
Про це повідомляє Волиньобленерго.
Час застосування обмежень з 16:00 до 20:00.
Відключення побутових споживачів наразі не прогнозується.
У разі змін - повідомлятимуть.
