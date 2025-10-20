У США відклали голосування за санкції проти рф через можливу зустріч Трампа і путіна
Сьогодні, 12:04
Сенат США тимчасово відклав голосування щодо санкцій проти росії до саміту Дональда Трампа і володимира путіна.
Про це пише Bloomberg.
Сенат США тимчасово відклав голосування за новий пакет санкцій проти росії, очікуючи на саміт Дональда Трампа та путіна, який має відбутися в Будапешті.
Лідер республіканців у Сенаті Джон Тун, який раніше вимагав винести документ на розгляд протягом найближчих тижнів, заявив, що тепер рішення ухвалюватимуть після зустрічі двох лідерів.
«Сенатор Ліндсі Грем зараз працює з Білим домом, намагаючись визначити, чи буде ця зустріч плідною і чи сприятиме вона просуванню процесу. Якщо цього не станеться, я все ще вважаю, що законопроєкт про санкції — це інструмент у арсеналі президента, який він може використати проти росіян, щоб змусити їх сісти за стіл переговорів», — заявив Тун.
Законопроєкт, поданий Гремом у квітні, передбачає нові економічні обмеження для посилення тиску на москву та має підтримку 84 сенаторів, що фактично гарантує його ухвалення. У Палаті представників ініціативу підтримали понад 100 конгресменів.
Пауза в розгляді не свідчить про ослаблення позиції США: Вашингтон зберігає готовність повернутися до санкцій у разі, якщо кремль не демонструватиме реальних кроків до припинення війни. Для України це означає, що американський Конгрес і надалі готовий до рішучих дій у разі провалу дипломатії.
