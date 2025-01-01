У лікарні Луцька від отруєння помер 13-річний хлопець з Рівненщини

У лікарні Луцька від отруєння помер 13-річний хлопець з Рівненщини
Трагедія трапилася вчора, 20 жовтня, у лікарні Луцька. Дитину було доставлено у важкому стані, попередньо з харчовим отруєнням, у медичний заклад міста.

13-річний житель Дубенського району Рівненської області помер під час надання медичної допомоги.

Як зазначили Волинським Новинам у пресслужбі ГУНП у Волинській області, до правоохоронних органів надходило повідомлення про смерть неповнолітнього у медичному закладі міста.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження.

Тіло скеровано на судово-медичну експертизу, за результатами якої буде встановлена точна причина смерті хлопця.

