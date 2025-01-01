У лікарні Луцька від отруєння помер 13-річний хлопець з Рівненщини





13-річний житель Дубенського району Рівненської області помер під час надання медичної допомоги.



Як зазначили



За цим фактом розпочато кримінальне провадження.



Тіло скеровано на судово-медичну експертизу, за результатами якої буде встановлена точна причина смерті хлопця.

