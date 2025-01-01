У лікарні Луцька від отруєння помер 13-річний хлопець з Рівненщини
Сьогодні, 12:25
Трагедія трапилася вчора, 20 жовтня, у лікарні Луцька. Дитину було доставлено у важкому стані, попередньо з харчовим отруєнням, у медичний заклад міста.
13-річний житель Дубенського району Рівненської області помер під час надання медичної допомоги.
Як зазначили Волинським Новинам у пресслужбі ГУНП у Волинській області, до правоохоронних органів надходило повідомлення про смерть неповнолітнього у медичному закладі міста.
За цим фактом розпочато кримінальне провадження.
Тіло скеровано на судово-медичну експертизу, за результатами якої буде встановлена точна причина смерті хлопця.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
13-річний житель Дубенського району Рівненської області помер під час надання медичної допомоги.
Як зазначили Волинським Новинам у пресслужбі ГУНП у Волинській області, до правоохоронних органів надходило повідомлення про смерть неповнолітнього у медичному закладі міста.
За цим фактом розпочато кримінальне провадження.
Тіло скеровано на судово-медичну експертизу, за результатами якої буде встановлена точна причина смерті хлопця.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
На війні загинули двоє Героїв з Луцької громади
Сьогодні, 13:32
На Сумщині загинув Герой Роман Каденчук із Волині
Сьогодні, 13:00
У лікарні Луцька від отруєння помер 13-річний хлопець з Рівненщини
Сьогодні, 12:25
У США відклали голосування за санкції проти рф через можливу зустріч Трампа і путіна
Сьогодні, 12:04