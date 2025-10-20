У місті на Волині прощаються із Героєм, який помер після лікування
Сьогодні, 11:40
У Рожищі на Волині громада сьогодні, 21 листопада, прощається із військовослужбовцем Сергієм Бенем, який відійшов у засвіти після лікування.
Про це повідомляє Рожищенська міськрада.
Зокрема об 11:00 біля пам’ятного знака Борцям за волю та незалежність України триватиме громадська панахида.
Після неї траурний кортеж попрямує до рідного дому воїна (вул. Травнева, 18), далі – до храму та на місцеве кладовище.
Нагадаємо, після тривалого лікування помер військовослужбовець із села Навіз Сергій Іванович Бень (11.03.1990 – 20.10.2025).
У березні 2024 року він був призваний до лав ЗСУ. Під час служби на Куп’янському напрямку отримав поранення й відтоді перебував на лікуванні.
У громаді оголошено дні жалоби.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляє Рожищенська міськрада.
Зокрема об 11:00 біля пам’ятного знака Борцям за волю та незалежність України триватиме громадська панахида.
Після неї траурний кортеж попрямує до рідного дому воїна (вул. Травнева, 18), далі – до храму та на місцеве кладовище.
Нагадаємо, після тривалого лікування помер військовослужбовець із села Навіз Сергій Іванович Бень (11.03.1990 – 20.10.2025).
У березні 2024 року він був призваний до лав ЗСУ. Під час служби на Куп’янському напрямку отримав поранення й відтоді перебував на лікуванні.
У громаді оголошено дні жалоби.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
У США відклали голосування за санкції проти рф через можливу зустріч Трампа і путіна
Сьогодні, 12:04
У місті на Волині прощаються із Героєм, який помер після лікування
Сьогодні, 11:40
Волинян попередили про сьогоднішні обмеження в енергопостачанні
Сьогодні, 11:22
Нова втрата: на фронті обірвалося життя волинянина Андрія Янюка
Сьогодні, 10:50