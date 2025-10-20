У місті на Волині прощаються із Героєм, який помер після лікування

У Рожищі на Волині громада сьогодні, 21 листопада, прощається із військовослужбовцем, який відійшов у засвіти після лікування.Про це повідомляє Рожищенська міськрада.Зокрема об 11:00 біля пам’ятного знака Борцям за волю та незалежність України триватиме громадська панахида.Після неї траурний кортеж попрямує до рідного дому воїна (вул. Травнева, 18), далі – до храму та на місцеве кладовище.Нагадаємо, після тривалого лікування помер військовослужбовець із села Навіз Сергій Іванович Бень (11.03.1990 – 20.10.2025).У березні 2024 року він був призваний до лав ЗСУ. Під час служби на Куп’янському напрямку отримав поранення й відтоді перебував на лікуванні.У громаді оголошено дні жалоби.