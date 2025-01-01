На Сумщині загинув Герой Роман Каденчук із Волині
Сьогодні, 13:00
Знову чорна звістка затьмарила небо над Камінь-Каширською громадою – на війні поліг волинянин Роман Каденчук.
Про це інформує Камінь-Каширська міськрада.
З глибокою скорботою муніципалітет сповістив про загибель краянина із міста Каменя-Каширського, вірного оборонця України – Каденчука Романа Олександровича, 1991 року народження.
Життя оборонця трагічно обірвалося під час несення військової служби 20 жовтня 2025 року в Сумській області.
«Висловлюємо щирі співчуття родині бійця. Розділяємо біль непоправної втрати з рідними. Сумуємо разом з вами та підтримуємо в годину скорботи. З глибокою повагою у серці ми завжди пам'ятатимемо подвиг воїна, який у важкій боротьбі з ворогом наближав Перемогу. Тепер він тримає для нас небо так, як захищав на землі. Про прибуття скорботного кортежу із полеглим військовослужбовцем повідомимо додатково. Герої не вмирають!» - зазначили у міськраді.
