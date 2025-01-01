На Сумщині загинув Герой Роман Каденчук із Волині

На Сумщині загинув Герой Роман Каденчук із Волині
Знову чорна звістка затьмарила небо над Камінь-Каширською громадою – на війні поліг волинянин Роман Каденчук.

Про це інформує Камінь-Каширська міськрада.

З глибокою скорботою муніципалітет сповістив про загибель краянина із міста Каменя-Каширського, вірного оборонця України – Каденчука Романа Олександровича, 1991 року народження.

Життя оборонця трагічно обірвалося під час несення військової служби 20 жовтня 2025 року в Сумській області.

«Висловлюємо щирі співчуття родині бійця. Розділяємо біль непоправної втрати з рідними. Сумуємо разом з вами та підтримуємо в годину скорботи. З глибокою повагою у серці ми завжди пам'ятатимемо подвиг воїна, який у важкій боротьбі з ворогом наближав Перемогу. Тепер він тримає для нас небо так, як захищав на землі. Про прибуття скорботного кортежу із полеглим військовослужбовцем повідомимо додатково. Герої не вмирають!» - зазначили у міськраді.
На Сумщині загинув Герой Роман Каденчук із Волині

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: загиблі, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку дорожчають новобудови: рієлтор Дмитро Хоміч розповів, чого чекати на ринку житла
Директор Гіркополонківського ліцею Василь Мацялка став «Заслуженим працівником освіти України»
Як лучанин Олексій Іванов через танці у Німеччині розповідає світу про Україну. ВІДЕО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На війні загинули двоє Героїв з Луцької громади
Сьогодні, 13:32
На Сумщині загинув Герой Роман Каденчук із Волині
Сьогодні, 13:00
У лікарні Луцька від отруєння помер 13-річний хлопець з Рівненщини
Сьогодні, 12:25
У США відклали голосування за санкції проти рф через можливу зустріч Трампа і путіна
Сьогодні, 12:04
У місті на Волині прощаються із Героєм, який помер після лікування
Сьогодні, 11:40
Медіа
відео
1/8