Трагедія поблизу вітряків на Волині: через обвал ґрунту загинув чоловік
Сьогодні, 13:48
На Волині під час виконання земляних робіт поблизу вітряків через обвал ґрунту загинув різноробочий. Його тіло з обвалу витягнули інші працівники та доставили до медичного закладу селища Іваничі. Однак врятувати не вдалось.
Про це Інтернет-виданню ВолиньPost повідомили очевидці події.
За їхніми словами, трагедія трапилася 20 жовтня поблизу вітряків, які знаходяться у селі Мишів Володимирського району.
Під час зачистки ґрунту чоловіка засипало землею.
Колеги звільнили чоловіка з-під завалу та самостійно доставили до медичного закладу в Іваничі, однак медики констатували смерть.
