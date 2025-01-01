Трагедія поблизу вітряків на Волині: через обвал ґрунту загинув чоловік

На Волині під час виконання земляних робіт поблизу вітряків через обвал ґрунту загинув різноробочий. Його тіло з обвалу витягнули інші працівники та доставили до медичного закладу селища Іваничі. Однак врятувати не вдалось.Про цеповідомили очевидці події.За їхніми словами, трагедія трапилася 20 жовтня поблизу вітряків, які знаходяться у селі Мишів Володимирського району.Під час зачистки ґрунту чоловіка засипало землею.Колеги звільнили чоловіка з-під завалу та самостійно доставили до медичного закладу в Іваничі, однак медики констатували смерть.