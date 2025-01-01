Їхня історія спонукає вірити в силу кохання, попри все: огляд вистав у Луцьку 24 – 26 жовтня





Цього тижня глядачі спостерігатимуть філософські та інтригуючі історії. Попри всі суперечки, любов мусить перемогти. Про це розкаже вистава, де герої боротимуться за своє кохання. А найменшенькі тішитимуться казковими сюжетами. Як завжди, неповторна гра артистів – усе це створить доволі чаруюче дійство.



Пропонуємо огляд вистав, які відбудуться у драмтеатрі з 24 до 26 жовтня.



На глядачів чекає чорний гумор, карколомні ситуації, непередбачуваний сюжет і безліч поживи для роздумів – усе це лише на одному сеансі в Окуліста!



У п’ятницю, 24 жовтня о 18:00 – абсурдна трагікомедія «Кароль» Славомира Мрожека. Театр в укритті. Режисер-постановник – Владислав Маціюк. Тривалість – 1 година 5 хвилин (без антракту).



Одного сонячного дня до відомого Окуліста завітали двоє незвичних пацієнтів. І відтоді життя поважного лікаря змінилося назавжди – світ навколо засяяв новими барвами. Доктор, який роками лікував найскладніші розлади зору, раптом… прозрів сам. А все завдяки кільком запитанням: хто такий Кароль? У чому цінність людського життя? І чи справді клятва Гіппократа має силу?



Квитки на вистави можна купити у касі та адміністраторів, а також на



Інтерактивна вистава, що порушує важливі питання самовираження та сімейних стосунків. Постановка, сповнена музики, танців і безпосередньої взаємодії з глядачами!



У суботу, 25 жовтня о 12:00 – весела феєрія на одну дію «Казковий день Лілеї». Основна сцена. Автор та режисер-постановник – Павло Гарбуз. Тривалість – 1 година (без антракту).



У центрі сюжету – історія Лілеї, яка зіштовхується з тиском з боку родини та шукає власний шлях. Головна ідея вистави – дружба і підтримка, адже завдяки цьому Лілея змінюється. Вона виходить зі своєї асоціальної замкнутої бульбашки, стає сміливішою, у неї зʼявляється віра у себе і підвищується самооцінка.



Це історія про відчайдушну боротьбу сильної, розумної, сміливої жінки за своє місце під сонцем, за кохання, правду і щастя у житті, сповненому несподіванок.



У театрі нагадують: після казки відбувається розіграш суперпризу від постійного партнера театру – українського виробника іграшок, компанії «Тигрес».



У суботу ввечері, 25 жовтня о 17:00 на основній сцені – комедійна оперета на три дії «Сільва» Імре Кальмана. Режисер-постановник – заслужений діяч мистецтв України Орест Огородник. Тривалість – 2 години 30 хвилин (антракт – 15-20 хвилин).



Вона – зірка кабаре. Він – молодий аристократ. Кохання між ними заборонене, але… хіба серцю накажеш? Пристрасть і боротьба, вірність і зрада, світло і тіні великого почуття – історія Сільви та Едвіна запалить серця й спонукає вірити в силу кохання попри все.



Яскрава театральна подорож за мотивами відомої історії, сповнена фантазії, гумору та неймовірних пригод! Кольорове дійство, дотепні діалоги й захоплива режисерська фантазія створюють атмосферу справжнього дива, яке зачаровує і дітей, і дорослих.



У неділю, 26 жовтня о 12:00 – музична казка-фентезі на дві дії «Аліса. Повернення в Дивокрай» Дарини Гребенко за мотивами творів Льюїса Керрола. Основна сцена. Режисерка-постановниця – заслужена артистка України Світлана Органіста. Тривалість – 1 година 50 хвилин (антракт – 15-20 хвилин).



Після багатьох років Аліса знову повертається у Дивокрай — країну, де все можливо, де час біжить навспак, а звичайні правила не діють. На неї чекають знайомі й нові персонажі, чарівні випробування та пошук власного «я» серед див і парадоксів. Це історія про силу уяви, віру в себе та здатність бачити диво навіть тоді, коли світ навколо здається надто серйозним.



Яскрава комедія ситуацій, у якій дотепність, жіноча хитрість і непередбачувані події переплітаються у вибухову театральну історію! Легка, дотепна, блискуча вистава про те, як іноді навіть найхитріший план може обернутися пригодою серця.



У неділю ввечері, 26 жовтня о 17:00 – «Шахрайки» Наталії Уварової. Режисерка-постановниця – заслужена артистка України Світлана Органіста. Тривалість – 2 години (антракт – 15-20 хвилин).



Дві чарівні авантюристки вирішують хитромудро обійти долю й заробити легкі гроші. Але кожна афера має свій зворотний бік – і вже незабаром вони заплутуються у власних вигадках, зустрічають неочікуваних партнерів по грі й навіть… справжні почуття. Гострий гумор, динамічний сюжет і акторська енергія створюють атмосферу свята, у якому сміх – найкращий засіб від життєвих негараздів.



