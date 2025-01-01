Їхня історія спонукає вірити в силу кохання, попри все: огляд вистав у Луцьку 24 – 26 жовтня
Сьогодні, 14:57
Волинський академічний обласний український музично-драматичний театр імені Тараса Шевченка запрошує лучан та гостей міста на перегляд вистав.
Цього тижня глядачі спостерігатимуть філософські та інтригуючі історії. Попри всі суперечки, любов мусить перемогти. Про це розкаже вистава, де герої боротимуться за своє кохання. А найменшенькі тішитимуться казковими сюжетами. Як завжди, неповторна гра артистів – усе це створить доволі чаруюче дійство.
Пропонуємо огляд вистав, які відбудуться у драмтеатрі з 24 до 26 жовтня.
На глядачів чекає чорний гумор, карколомні ситуації, непередбачуваний сюжет і безліч поживи для роздумів – усе це лише на одному сеансі в Окуліста!
У п’ятницю, 24 жовтня о 18:00 – абсурдна трагікомедія «Кароль» Славомира Мрожека. Театр в укритті. Режисер-постановник – Владислав Маціюк. Тривалість – 1 година 5 хвилин (без антракту).
Одного сонячного дня до відомого Окуліста завітали двоє незвичних пацієнтів. І відтоді життя поважного лікаря змінилося назавжди – світ навколо засяяв новими барвами. Доктор, який роками лікував найскладніші розлади зору, раптом… прозрів сам. А все завдяки кільком запитанням: хто такий Кароль? У чому цінність людського життя? І чи справді клятва Гіппократа має силу?
Квитки на вистави можна купити у касі та адміністраторів, а також на сайті театру.
Інтерактивна вистава, що порушує важливі питання самовираження та сімейних стосунків. Постановка, сповнена музики, танців і безпосередньої взаємодії з глядачами!
У суботу, 25 жовтня о 12:00 – весела феєрія на одну дію «Казковий день Лілеї». Основна сцена. Автор та режисер-постановник – Павло Гарбуз. Тривалість – 1 година (без антракту).
У центрі сюжету – історія Лілеї, яка зіштовхується з тиском з боку родини та шукає власний шлях. Головна ідея вистави – дружба і підтримка, адже завдяки цьому Лілея змінюється. Вона виходить зі своєї асоціальної замкнутої бульбашки, стає сміливішою, у неї зʼявляється віра у себе і підвищується самооцінка.
Це історія про відчайдушну боротьбу сильної, розумної, сміливої жінки за своє місце під сонцем, за кохання, правду і щастя у житті, сповненому несподіванок.
У театрі нагадують: після казки відбувається розіграш суперпризу від постійного партнера театру – українського виробника іграшок, компанії «Тигрес».
У суботу ввечері, 25 жовтня о 17:00 на основній сцені – комедійна оперета на три дії «Сільва» Імре Кальмана. Режисер-постановник – заслужений діяч мистецтв України Орест Огородник. Тривалість – 2 години 30 хвилин (антракт – 15-20 хвилин).
Вона – зірка кабаре. Він – молодий аристократ. Кохання між ними заборонене, але… хіба серцю накажеш? Пристрасть і боротьба, вірність і зрада, світло і тіні великого почуття – історія Сільви та Едвіна запалить серця й спонукає вірити в силу кохання попри все.
Яскрава театральна подорож за мотивами відомої історії, сповнена фантазії, гумору та неймовірних пригод! Кольорове дійство, дотепні діалоги й захоплива режисерська фантазія створюють атмосферу справжнього дива, яке зачаровує і дітей, і дорослих.
У неділю, 26 жовтня о 12:00 – музична казка-фентезі на дві дії «Аліса. Повернення в Дивокрай» Дарини Гребенко за мотивами творів Льюїса Керрола. Основна сцена. Режисерка-постановниця – заслужена артистка України Світлана Органіста. Тривалість – 1 година 50 хвилин (антракт – 15-20 хвилин).
Після багатьох років Аліса знову повертається у Дивокрай — країну, де все можливо, де час біжить навспак, а звичайні правила не діють. На неї чекають знайомі й нові персонажі, чарівні випробування та пошук власного «я» серед див і парадоксів. Це історія про силу уяви, віру в себе та здатність бачити диво навіть тоді, коли світ навколо здається надто серйозним.
Яскрава комедія ситуацій, у якій дотепність, жіноча хитрість і непередбачувані події переплітаються у вибухову театральну історію! Легка, дотепна, блискуча вистава про те, як іноді навіть найхитріший план може обернутися пригодою серця.
У неділю ввечері, 26 жовтня о 17:00 – «Шахрайки» Наталії Уварової. Режисерка-постановниця – заслужена артистка України Світлана Органіста. Тривалість – 2 години (антракт – 15-20 хвилин).
Дві чарівні авантюристки вирішують хитромудро обійти долю й заробити легкі гроші. Але кожна афера має свій зворотний бік – і вже незабаром вони заплутуються у власних вигадках, зустрічають неочікуваних партнерів по грі й навіть… справжні почуття. Гострий гумор, динамічний сюжет і акторська енергія створюють атмосферу свята, у якому сміх – найкращий засіб від життєвих негараздів.
