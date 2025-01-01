Засипало землею: на Волині поліція з’ясовує обставини загибелі 35-річного чоловіка
Сьогодні, 15:42
Поліція з’ясовує обставини загибелі 35-річного чоловіка з Вінницької області.
Про це повідомили у пресслужбі установи.
Учора, 20 жовтня, до поліції надійшло повідомлення від медиків про доставлення до лікарні 35-річного жителя Вінницької області без ознак життя.
За попередньою інформацією, під час виконання землевпорядних робіт стався зсув ґрунту, внаслідок чого чоловіка засипало землею.
Відомості за цим фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 272 Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування.
