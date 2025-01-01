Путіна можуть арештувати в Польщі під час польоту на саміт з Трампом, - МЗС

Путіна можуть арештувати в Польщі під час польоту на саміт з Трампом, - МЗС
Польща повідомила про можливий арешт російського диктатора володимира путіна у разі, якщо його літак перетне повітряний простір країни під час польоту у Будапешт на саміт з лідером США Дональдом Трампом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Про можливий арешт путіна заявив голова МЗС Польщі Радослав Сікорський.

"Я не можу гарантувати, що незалежний польський суд не накаже уряду супроводжувати такий літак, щоб передати підозрюваного суду в Гаазі", - сказав Сікорський в ефірі Radio Rodzina.

Видання нагадує, що вже чинний ордер Міжнародного кримінального суду (МКС) в Гаазі зобов'язує держави-члени МКС заарештувати Путіна, якщо він перетне їхні кордони.

"Я думаю, що російська сторона знає про це. І тому, якщо цей саміт відбудеться, сподіваємося, за участю жертви агресії, літак полетить іншим маршрутом", - додав голова МЗС Польщі.

Варто зазначити, що Угорщина, де запланований саміт, обіцяла путіну забезпечити можливість в'їхати до країни на саміт і повернутися додому після нього.

Щоб уникнути подорожі над Україною, російській делегації потрібно буде пролетіти через повітряний простір принаймні однієї країни Європейського Союзу.

Усі країни ЄС є членами МКС, хоча Угорщина перебуває в процесі виходу з суду.

Нагадаємо, ще в 2023 році Міжнародний кримінальний суд в Гаазі видав ордер на арешт російського диктатора володимира путіна, хоча після цього в РФ заявили, що не визнають рішення МКС.

Суд в Гаазі інкримінує путіну, зокрема, воєнні злочини проти України та її населення і зобов'язує держави-члени МКС арештувати злочинця при першій можливості.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, путін
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Тому, хто вірить в те, що путлєр прилетить в Будепешт, варто негайно звернутись до кваліфікованого психіатра.
Відповісти
Вибір редактора
У Луцьку дорожчають новобудови: рієлтор Дмитро Хоміч розповів, чого чекати на ринку житла
Директор Гіркополонківського ліцею Василь Мацялка став «Заслуженим працівником освіти України»
Як лучанин Олексій Іванов через танці у Німеччині розповідає світу про Україну. ВІДЕО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку спіймали п'янючу водійку: алкоголь у 14 разів перевищував норму
Сьогодні, 17:12
Рада продовжила воєнний стан і мобілізацію до 3 лютого
Сьогодні, 17:01
Путіна можуть арештувати в Польщі під час польоту на саміт з Трампом, - МЗС
Сьогодні, 16:44
На війні проти України загинув син екскандидата в президенти Білорусі
Сьогодні, 16:06
Засипало землею: на Волині поліція з’ясовує обставини загибелі 35-річного чоловіка
Сьогодні, 15:42
Медіа
відео
1/8