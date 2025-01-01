Путіна можуть арештувати в Польщі під час польоту на саміт з Трампом, - МЗС

володимира путіна у разі, якщо його літак перетне повітряний простір країни під час польоту у Будапешт на саміт з лідером США Дональдом Трампом.



Про це повідомляє



Про можливий арешт путіна заявив голова МЗС Польщі Радослав Сікорський.



"Я не можу гарантувати, що незалежний польський суд не накаже уряду супроводжувати такий літак, щоб передати підозрюваного суду в Гаазі", - сказав Сікорський в ефірі Radio Rodzina.



Видання нагадує, що вже чинний ордер Міжнародного кримінального суду (МКС) в Гаазі зобов'язує держави-члени МКС заарештувати Путіна, якщо він перетне їхні кордони.



"Я думаю, що російська сторона знає про це. І тому, якщо цей саміт відбудеться, сподіваємося, за участю жертви агресії, літак полетить іншим маршрутом", - додав голова МЗС Польщі.



Варто зазначити, що Угорщина, де запланований саміт, обіцяла путіну забезпечити можливість в'їхати до країни на саміт і повернутися додому після нього.



Щоб уникнути подорожі над Україною, російській делегації потрібно буде пролетіти через повітряний простір принаймні однієї країни Європейського Союзу.



Усі країни ЄС є членами МКС, хоча Угорщина перебуває в процесі виходу з суду.



Нагадаємо, ще в 2023 році Міжнародний кримінальний суд в Гаазі видав ордер на арешт російського диктатора володимира путіна, хоча після цього в РФ заявили, що не визнають рішення МКС.



Суд в Гаазі інкримінує путіну, зокрема, воєнні злочини проти України та її населення і зобов'язує держави-члени МКС арештувати злочинця при першій можливості.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Польща повідомила про можливий арешт російського диктаторау разі, якщо його літак перетне повітряний простір країни під час польоту у Будапешт на саміт з лідером СШАПро це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.Про можливий арешт путіна заявив голова МЗС Польщі"Я не можу гарантувати, що незалежний польський суд не накаже уряду супроводжувати такий літак, щоб передати підозрюваного суду в Гаазі", - сказав Сікорський в ефірі Radio Rodzina.Видання нагадує, що вже чинний ордер Міжнародного кримінального суду (МКС) в Гаазі зобов'язує держави-члени МКС заарештувати Путіна, якщо він перетне їхні кордони."Я думаю, що російська сторона знає про це. І тому, якщо цей саміт відбудеться, сподіваємося, за участю жертви агресії, літак полетить іншим маршрутом", - додав голова МЗС Польщі.Варто зазначити, що Угорщина, де запланований саміт, обіцяла путіну забезпечити можливість в'їхати до країни на саміт і повернутися додому після нього.Щоб уникнути подорожі над Україною, російській делегації потрібно буде пролетіти через повітряний простір принаймні однієї країни Європейського Союзу.Усі країни ЄС є членами МКС, хоча Угорщина перебуває в процесі виходу з суду.Нагадаємо, ще в 2023 році Міжнародний кримінальний суд в Гаазі видав ордер на арешт російського диктатора володимира путіна, хоча після цього в РФ заявили, що не визнають рішення МКС.Суд в Гаазі інкримінує путіну, зокрема, воєнні злочини проти України та її населення і зобов'язує держави-члени МКС арештувати злочинця при першій можливості.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію