Рада продовжила воєнний стан і мобілізацію до 3 лютого





Проєкт Закону №14128 про затвердження Указу президента "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні" було підтримано 317 голосами народних депутатів. Законопроєкт про мобілізацію підтримали 317 нардепів, пише



Таким чином воєнний стан продовжується з 5 листопада на 90 діб, тобто до 3 лютого 2026 року.



Це вже 17 голосування за продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації. Законопроєкти про продовження воєнного стану і мобілізації регулярно ухвалюють перед завершенням терміну попередніх.



Як повідомлялося, вчора президент Володимир Зеленський вніс до парламенту законопроєкти про продовження воєнного стану і мобілізації.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Верховна Рада ухвалила продовження воєнного стану і мобілізації в Україні ще на 90 днів.Проєкт Закону №14128 про затвердження Указу президента "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні" було підтримано 317 голосами народних депутатів. Законопроєкт про мобілізацію підтримали 317 нардепів, пише LB.ua Таким чином воєнний стан продовжується з 5 листопада на 90 діб, тобто до 3 лютого 2026 року.Це вже 17 голосування за продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації. Законопроєкти про продовження воєнного стану і мобілізації регулярно ухвалюють перед завершенням терміну попередніх.Як повідомлялося, вчора президентвніс до парламенту законопроєкти про продовження воєнного стану і мобілізації.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію