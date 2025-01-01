З початку року понад 200 волинян змінили своє ім'я





Поняття "ім’я" в Україні охоплює три складові: прізвище, власне ім’я та по батькові. Звернень щодо зміни по батькові на по матері за 2025 рік на Волині не було, розповіли



Хто має право на зміну імені, що для цього потрібно



Людина, досягнувши 16-річного віку, має право на власний розсуд змінювати будь-яку частину свого імені. Наприклад, Анна може стати Мариною, а Віталійович — Сергійовичем. Підлітки віком від 14 до 16 років теж можуть це зробити, але їм потрібна згода обох батьків або опікунів.



Для того, щоб змінити "Ім'я" потрібно:



написати заяву про зміну імені (прізвища, власного імені, по батькові) у будь-якому відділі державної реєстрації актів цивільного стану за місцем їх проживання (на час дії воєнного стану в Україні);

заяви громадян України, які постійно проживають за кордоном, приймають у дипломатичних представництвах або консульських установах;



заява про зміну імені подається в письмовій формі особисто заявником за умови пред'явлення паспорта громадянина України.



Після перевірки Нацполіцією, яка триває місяць, надається спеціальний висновок про можливість зміни "імені". Якщо щодо людини є відкрите кримінальне провадження, наявна непогашена судимість, розшук чи заявник надав неправдиві дані при подачі документів, то може отримати відмову щодо зміни частини імені.



Чи потрібна зміна документів при зміні імені



Після отримання свідоцтва про зміну імені потрібно звернутися до територіального органу Державної міграційної служби для отримання нового паспорта громадянина України.



Одночасно з документом для внутрішнього використання, необхідно замінити і паспорт для виїзду за кордон. Оновлення інформації потребує реєстраційний номер облікової картки платника податків і водійське посвідчення. Також про зміну потрібно повідомити банки. Оновити доведеться і медичні картки.



Документи про освіту (атестати, дипломи) залишаються дійсними, але ви можете додати до них свідоцтво про шлюб для підтвердження зміни прізвища.

