У Луцьку спіймали п'янючу водійку: алкоголь у 14 разів перевищував норму





Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.



Під час спілкування інспектори помітили у керманички ознаки алкогольного сп’яніння. Огляд, проведений на місці за допомогою приладу Драгер, показав 2,84 проміле, а це майже у 14 разів вище допустимої норми.



На водійку патрульні склали адміністративні матеріали за:



ч.1 ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп’яніння);



ч.1 ст. 122 (Порушення вимог проїзду пішохідних переходів) та ч.5 ст. 121 (Порушення правил користування ременями безпеки) КУпАП.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні у Луцьку патрульні зупинили автомобіль Nissan, водійка якого не надав переваги пішоходам на нерегульованому переході.Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.Під час спілкування інспектори помітили у керманички ознаки алкогольного сп’яніння. Огляд, проведений на місці за допомогою приладу Драгер, показав 2,84 проміле, а це майже у 14 разів вище допустимої норми.На водійку патрульні склали адміністративні матеріали за:ч.1 ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп’яніння);ч.1 ст. 122 (Порушення вимог проїзду пішохідних переходів) та ч.5 ст. 121 (Порушення правил користування ременями безпеки) КУпАП.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію