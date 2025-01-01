У Луцьку спіймали п'янючу водійку: алкоголь у 14 разів перевищував норму

У Луцьку спіймали п'янючу водійку: алкоголь у 14 разів перевищував норму
Сьогодні у Луцьку патрульні зупинили автомобіль Nissan, водійка якого не надав переваги пішоходам на нерегульованому переході.

Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.

Під час спілкування інспектори помітили у керманички ознаки алкогольного сп’яніння. Огляд, проведений на місці за допомогою приладу Драгер, показав 2,84 проміле, а це майже у 14 разів вище допустимої норми.

На водійку патрульні склали адміністративні матеріали за:

ч.1 ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп’яніння);

ч.1 ст. 122 (Порушення вимог проїзду пішохідних переходів) та ч.5 ст. 121 (Порушення правил користування ременями безпеки) КУпАП.

