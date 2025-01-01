Якою буде погода у Луцьку та на Волині у середу, 22 жовтня





Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.



Прогноз погоди на 22 жовтня



Луцьк



Мінлива хмарність. Без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Вночі заморозки в повітрі 0-2°, температура вдень 12-14° тепла.



Область



Мінлива хмарність. Без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Вночі заморозки в повітрі 0-4°, температура вдень 10-15° тепла.

