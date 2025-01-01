Підготовку до зустрічі Трампа та путіна призупинили, - ЗМІ
Сьогодні, 21:16
Журналіст NBC News Гаррет Хааке заявив, що підготовку двосторонньої зустрічі лідерів США та росії у Будапешті призупинено.
Про це повідомляє "Європейська правда", посилаючись на допис журналіста у соцмережі Х.
"Планування саміту Трампа і путіна в Будапешті на цей момент "призупинено", повідомив мені високопосадовець Білого дому", – зазначив журналіст, посилаючись на високопосадовця Білого дому.
За словами його співрозмовника, телефонна розмова між держсекретарем Марко Рубіо і міністром закордонних справ росії сєргєєм лавровим була "продуктивною", але президент Трамп вважає, що "обидві сторони ще не готові до переговорів, щоб виправдати їх проведення саме зараз".
За словами джерел агентства Reuters, відкидання росією негайного припинення вогню в Україні могло поставити під загрозу саміт між Дональдом Трампом і владіміром путіним
Нагадаємо, американські ЗМІ повідомили, що зустріч держсекретаря США Марко Рубіо та міністра закордонних справ РФ Сергєя Лаврова, що мала відбутися цього тижня, відклалася.
Можливою датою зустрічі держсекретаря та глави МЗС РФ називали 23 жовтня. Вона мала відбутися для підготовки нової особистої зустрічі Трампа і Путіна у Будапешті.
Конкретних причин відкладення зустрічі не називають, проте один з анонімних співрозмовників сказав, що це пов'язано із надто різними баченнями Рубіо і Лаврова щодо того, яким може бути прийнятне завершення російсько-української війни.
21 жовтня у Кремлі заявили, що "не мають розуміння", коли може пройти зустріч Трампа і Путіна.
