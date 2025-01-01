Волинянин завоював бронзу на чемпіонаті світу з панкратіону





Про це повідомили на сторінці кафедри фізичної культури, спорту та здоров'я ЛНТУ.



Студент групи ФКіС-41 Юрій Пасич завоював бронзову нагороду на чемпіонаті світу з панкратіону (аматор ММА) серед дорослих, який проходив 15–20 жовтня у місті Новий Сад (Республіка Сербія).



Змагання об’єднали близько 2800 спортсменів із 54 країн світу, ставши справжнім святом сили, майстерності та спортивного духу!

Спортсмен з Волині вдало виступив на чемпіонаті світу з панкратіону та зайняв призове місце.

