Волинянин завоював бронзу на чемпіонаті світу з панкратіону
Сьогодні, 22:38
Спортсмен з Волині вдало виступив на чемпіонаті світу з панкратіону та зайняв призове місце.
Про це повідомили на сторінці кафедри фізичної культури, спорту та здоров'я ЛНТУ.
Студент групи ФКіС-41 Юрій Пасич завоював бронзову нагороду на чемпіонаті світу з панкратіону (аматор ММА) серед дорослих, який проходив 15–20 жовтня у місті Новий Сад (Республіка Сербія).
Змагання об’єднали близько 2800 спортсменів із 54 країн світу, ставши справжнім святом сили, майстерності та спортивного духу!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили на сторінці кафедри фізичної культури, спорту та здоров'я ЛНТУ.
Студент групи ФКіС-41 Юрій Пасич завоював бронзову нагороду на чемпіонаті світу з панкратіону (аматор ММА) серед дорослих, який проходив 15–20 жовтня у місті Новий Сад (Республіка Сербія).
Змагання об’єднали близько 2800 спортсменів із 54 країн світу, ставши справжнім святом сили, майстерності та спортивного духу!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Волинянин завоював бронзу на чемпіонаті світу з панкратіону
Сьогодні, 22:38
У Луцьку військовим передали 25 автомобів, які купили за гроші з концертів хору «Гомін»
Сьогодні, 21:50
Підготовку до зустрічі Трампа та путіна призупинили, - ЗМІ
Сьогодні, 21:16
У селі біля Луцька водій зловив ґаву і спричинив ДТП. ФОТО
Сьогодні, 20:35
Якою буде погода у Луцьку та на Волині у середу, 22 жовтня
Сьогодні, 20:00