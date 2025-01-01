22 жовтня на Волині: гортаючи календар

Сьогодні відзначають день народження директор Торчинського народного історичного музею імені Григорія Гуртового(на фото) та директор Іваничівської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернатуЗа православним календарем 22 жовтня іменини у Ганни та Костянтина.ВолиньPost вітає усіх зі святом та бажає любові, міцного здоров’я, натхнення у житті та успіхів в роботі.22 жовтня в Україні і світі святкують Міжнародний день CAPS LOCK. Цей день був створений для підвищення обізнаності про функцію CAPS LOCK на комп'ютерах та пристроях. CAPS LOCK (абревіатура від "Capital Lock") дозволяє користувачам вважати всі літери, які вводяться, великими. Цей день також є часом для відзначення того, як ця функція може бути корисною у різних ситуаціях, наприклад, під час підписання документів або публікації важливих повідомлень. Це також може бути часом для відпочинку від постійного натискання клавіші Shift для введення великих літер.Також 22 жовтня Міжнародний день поширення інформації про заїкання. Цей день призначений для підвищення обізнаності про заїкання та підтримки людей, які страждають від цього стану. Заїкання - це нервово-м'язовий розлад, який впливає на мовлення, змушуючи людину вимовляти неповні або неправильні звуки. Цей день також спрямований на зменшення стигми, пов'язаної з заїканням, та підтримку досліджень для знаходження ефективних методів лікування. Люди з заїканням часто стикаються з труднощами у повсякденному житті, тому цей день допомагає зробити їхнє життя більш зрозумілим та підтриманим.А ще 22 жовтня День Фехнера. Цей день названий на честь німецького філософа та психофізика Густава Фехнера, який зробив значний вклад у розвиток психофізики. Психофізика - це наука, що вивчає взаємодію між фізичними стимулами та сенсорними відчуттями. Фехнер відомий своїми дослідженнями у галузі відчуття та відповідей на стимули, що допомогли зрозуміти, як люди відчувають різні рівні стимуляції. Його робота має велике значення для багатьох галузей, включаючи психологію, нейронауку та інженерію.