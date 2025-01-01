Трамп заявив, що мир в Україні наближається

Дональд Трамп гадає, що зможе врегулювати війну Росії проти України і мир "наближається".



Про це свідчить виступ американського лідера на ланчі в Білому домі у вівторок, 21 жовтня, - пише

Він під час свого спітчу заявив, що йому буде важко перевершити 1-го президента США Джорджа Вашингтона і 16-го президента США Авраама Лінкольна.



"Але ми спробуємо, ге? Вони ж не врегулювали вісім воєн та дев'яту на підході, так? А ми врегулювали вісім воєн, і дев'ята вже близько, хоч вірте, хоч ні", - запевнив Трамп.



Під восьмою війною Трамп, очевидно, має на увазі воєнні дії секторі Гази, попри те, що недавно там знову були сутички.



Раніше Трамп заявив про обмеженість ресурсів США для передачі Києву всієї зброї, яку Україна прагне отримати, оскільки ці системи необхідні самим Сполученим Штатам.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Президент СШАгадає, що зможе врегулювати війну Росії проти України і мир "наближається".Про це свідчить виступ американського лідера на ланчі в Білому домі у вівторок, 21 жовтня, - пише "Кореспондент".

Він під час свого спітчу заявив, що йому буде важко перевершити 1-го президента США Джорджа Вашингтона і 16-го президента США Авраама Лінкольна."Але ми спробуємо, ге? Вони ж не врегулювали вісім воєн та дев'яту на підході, так? А ми врегулювали вісім воєн, і дев'ята вже близько, хоч вірте, хоч ні", - запевнив Трамп.Під восьмою війною Трамп, очевидно, має на увазі воєнні дії секторі Гази, попри те, що недавно там знову були сутички.Раніше Трамп заявив про обмеженість ресурсів США для передачі Києву всієї зброї, яку Україна прагне отримати, оскільки ці системи необхідні самим Сполученим Штатам.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію