Волинський суд конфіскував коштовності на 12 млн гривень, які знайшли у чоловіків на кордоні
Сьогодні, 05:28
На Волині суд стягнув у державну власність ювелірні вироби вартістю 12,4 мільйона гривень. Двом чоловікам, які намагалися провезти ці аксесуари й прикраси з Польщі в Україну рейсовим пасажирським автобусом, обрали міру покарання.
Про це сказано у вироку Володимирського міського суду, - пише "Суспільне".
До контрабанди ювелірних виробів, а саме годинників, ланцюжків та браслетів, причетні уродженці Чернігівської та Черкаської областей.
Чоловіки, змовившись разом з іншими невстановленими під час досудового розслідування особами, в пункті пропуску "Устилуг — Зосин" приховали в особистих речах і в салоні пасажирського автобуса від митного контролю аксесуари й прикраси. Їхню вартість — 12 млн 442 тис. грн — встановила судова товарознавча експертиза.
За даними слідства, "ювелірку", котру чоловіки раніше провозили через кордон, продавали за готівку чи криптовалюту через власний магазин без обліку й сплати податків до бюджету.
Обвинувачені розкаялися у вчиненому та в червні 2025 року уклали з прокурором угоду про визнання винуватості. Володимирський міський суд звільнив двох чоловіків від 5 років в'язниці під 1,5 року іспитового строку. Також суддя заборонив їм на рік займатися діяльністю, пов'язаною з переміщенням через кордон товарів у комерційних цілях.
Вирок сторони можуть оскаржити впродовж 30 днів із дня його проголошення.
