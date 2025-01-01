Волинський суд конфіскував коштовності на 12 млн гривень, які знайшли у чоловіків на кордоні





Про це сказано у вироку Володимирського міського суду, - пише



До контрабанди ювелірних виробів, а саме годинників, ланцюжків та браслетів, причетні уродженці Чернігівської та Черкаської областей.



Чоловіки, змовившись разом з іншими невстановленими під час досудового розслідування особами, в пункті пропуску "Устилуг — Зосин" приховали в особистих речах і в салоні пасажирського автобуса від митного контролю аксесуари й прикраси. Їхню вартість — 12 млн 442 тис. грн — встановила судова товарознавча експертиза.



За даними слідства, "ювелірку", котру чоловіки раніше провозили через кордон, продавали за готівку чи криптовалюту через власний магазин без обліку й сплати податків до бюджету.



Обвинувачені розкаялися у вчиненому та в червні 2025 року уклали з прокурором угоду про визнання винуватості. Володимирський міський суд звільнив двох чоловіків від 5 років в'язниці під 1,5 року іспитового строку. Також суддя заборонив їм на рік займатися діяльністю, пов'язаною з переміщенням через кордон товарів у комерційних цілях.



Вирок сторони можуть оскаржити впродовж 30 днів із дня його проголошення.

