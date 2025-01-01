Розпочинали із позиченої каструлі: сім'я з Волині виготовляє 20 сортів сиру. ВІДЕО

10 років займаються сироварінням. Виготовляють понад 20 видів сирів із коров’ячого молока.Працюють 6, а то й 7 днів на тиждень. Розпочинали із фети, крем-сиру та моцарели, варили сир у маленькій позиченій каструлі у луцькій квартирі, а згодом переїхали у село Гаразджа, де облаштували приміщення для виготовлення сиру, - йдеться у сюжеті Суспільного.Розпочав родинну справу чоловік, розповіла Світлана Федорова. З її слів, вона сама б не наважилась."Поки себе шукав, то працював логістом транспортної компанії. Працював і думав про те, що треба щось міняти у своєму житті. Колись мав плани робити сир, взяв, відкрив інтернету, подивився, пошукав як воно і що та почав пробувати", — говорить Сергій.Світлана розповідає, що чоловік почав варити сир на кухні, просив у неї купити, то 3 літри молока, то 5 літрів. Після його експериментів, каже жінка, доводилось все мити й прибирати, тому серйозно його захоплення спочатку не сприймала. Але одного разу після вечері він поставив її перед фактом, що написав заяву на звільнення та на роботі допрацьовує останній тиждень."Для мене це був шок. Тому що я була в декреті, в нас було двоє дітей і чоловік звільняється з роботи. За плечима ще два кредити. І він сказав: "Я довго думав, ми будемо варити сир", — говорить Світлана.Розпочинали виготовляти сир з козячого молока, але зрозуміли, що він не має такий попит, як з коров'ячого. Головне, кажуть, сировари, щоб молоко було якісним, бо якщо воно буде несвіже, то й сир вийде несмачний."Камамбер, він в нас дозріває у фользі. Піддався нам десь через рік після того, як ми його розпочали готувати. Монблан — це головка, якій вже три тижні. Вона афінується, а потім її кладемо в розсіл. Потім сир з пажитником, з горішком, мармуровий, сир в каві, в афінажі, це Белпер, тверді кульки в паприці", — розповідає про різноманітність сирів, які виготовляють Світлана.Жінка каже, що не все вдавалося з першого разу. Багато продукції довелось викидати, бо сир не вдавався, багато експериментували, навчались та опановували нові технології.Першу кризу сімейний бізнес зазнав під час пандемії коронавірусу, другу під час повномасштабного вторгнення.Серед найулюбленіших сирів, які виготовляє, каже Сергій, його авторський — "Бандерівський". Його й розмалював відповідними кольорами — частина чорна, пофарбована чорнилом каракатиці, а інша частина — червона. Цей сир готують і витримують впродовж 90 днів."Це наш сир із блакитною пліснявою. Це перша головка, яка нам вийшла за пів року, така, як я кажу, хороша, гарна і те, що ми очікуємо. До цього наші всі сири з голубою пліснявою дуже гарно їли кури і собаки, вам чесно скажу. Так, як і камамбер", — говорить Сергій.Варіння сиру, кажуть Федорові, — справа не з легких. Робочий день ненормований — розпочинається о 8:00, 9:00, а ось закінчується по-різному, інколи навіть після 00:00.Щоб варити сири, треба мати й неабияке терпіння та витримку, але коли все вдається, то отримують неймовірне задоволення, а це означає, говорять Сергій та Світлана, що праця була недаремною.