На Київщині через російський обстріл загинули жінка, 6-місячне немовля та 12-річна дівчинка

Унаслідок російської атаки на Київську область у ніч проти 22 жовтня загинули три людини: жінка та дві дитини.

Про це повідомив очільник Київської ОВА Микола Калашник, пише Громадське.

За його даними, три людини загинули в селі Погреби, що у Броварському районі. Загиблими виявилися жінка 1987 року народження та дві дитини — 6-місячне немовля та 12-річна дівчинка.

Як повідомив голова ОВА, їхні тіла виявили на місці пожежі приватного будинку.

Також у Броварському районі смертельно травмовано чоловіка 1987 року народження.

Окрім цього, внаслідок обстрілу постраждала 83-річна жінка, повідомили у МВС. А у Броварах уламки збитих цілей також спричинили пожежу, яку рятувальники оперативно ліквідовували.

Також через удар по Київщині постраждав чоловік 1976 року народження в Обухівському районі — ним виявився працівник АЗС.

Більше про обстріл

У ніч проти 22 жовтня російські війська масовано атакували Україну балістичними, крилатими ракетами, а також ударними безпілотниками.

Під прицілом, зокрема, опинилися Київ, Запоріжжя, Одещина, Полтавщина та Дніпропетровщина. Унаслідок російських ударів є загиблі у столиці, а також постраждалі в Запоріжжі.

Пошкоджень зазнали об’єкти цивільної, а також енергетичної, газової та портової інфраструктури. Унаслідок атак у більшості регіонів запровадили аварійні відключення світла.

