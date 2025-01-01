На Київщині через російський обстріл загинули жінка, 6-місячне немовля та 12-річна дівчинка





Про це повідомив очільник Київської ОВА Микола Калашник, пише



За його даними, три людини загинули в селі Погреби, що у Броварському районі. Загиблими виявилися жінка 1987 року народження та дві дитини — 6-місячне немовля та 12-річна дівчинка.



Як повідомив голова ОВА, їхні тіла виявили на місці пожежі приватного будинку.



Також у Броварському районі смертельно травмовано чоловіка 1987 року народження.



Окрім цього, внаслідок обстрілу постраждала 83-річна жінка, повідомили у МВС. А у Броварах уламки збитих цілей також спричинили пожежу, яку рятувальники оперативно ліквідовували.



Також через удар по Київщині постраждав чоловік 1976 року народження в Обухівському районі — ним виявився працівник АЗС.



Більше про обстріл



У ніч проти 22 жовтня російські війська масовано атакували Україну балістичними, крилатими ракетами, а також ударними безпілотниками.



Під прицілом, зокрема, опинилися Київ, Запоріжжя, Одещина, Полтавщина та Дніпропетровщина. Унаслідок російських ударів є загиблі у столиці, а також постраждалі в Запоріжжі.



Пошкоджень зазнали об’єкти цивільної, а також енергетичної, газової та портової інфраструктури. Унаслідок атак у більшості регіонів запровадили аварійні відключення світла.

