Росіяни били по нафтогазовій інфраструктурі Полтавської області





Є прямі влучання і падіння уламків. За інформацією голови ОВА Володимира Когута, без жертв, пише



“Унаслідок прямих влучань та падіння уламків пошкоджено обʼєкти підприємств нафтогазової промисловості у Миргородському районі”, – сказав він.



Когут закликав перебувати в укриттях до відбою.



Лише від початку жовтня Росія провела не менше чотирьох атак проти Полтавської області. Била по нафтогазовій інфраструктурі та по залізниці. Деякі об'єкти газовидобування були змушені припиняти роботу.



Уночі 22 жовтня Росія влаштувала масовану атаку проти різних областей України, націлилася і на Київ. Атака тривала всю ніч і триває станом на 7 ранку.



