Волинянка виборола Кубок Європи з дзюдо
Сьогодні, 09:56
Спортсменка із Шацька Анна Самолюк посіла перше місце на Кубку Європи з дзюдо серед кадетів.
Про це у фейсбуці повідомляє спортивний клуб «Континіум».
У столиці Латвії – Ризі – відбувся Кубок Європи з дзюдо серед кадетів Riga «Millennium Team» Cadet European Cup2025.
Юна волинянка з Шацька Анна Самолюк стала чемпіонкою Кубка Європи в Латвії.
