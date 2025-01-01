Волинянка виборола Кубок Європи з дзюдо

Анна Самолюк посіла перше місце на Кубку Європи з дзюдо серед кадетів.



Про це у фейсбуці повідомляє спортивний клуб «Континіум».



У столиці Латвії – Ризі – відбувся Кубок Європи з дзюдо серед кадетів Riga «Millennium Team» Cadet European Cup2025.



Юна волинянка з Шацька Анна Самолюк стала чемпіонкою Кубка Європи в Латвії.







