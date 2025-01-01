У Луцьку тимчасово відключають опалення

Сьогодні, 22 жовтня, у зв’язку із потеплінням уі Луцьку тимчасово припинять подачу теплоносія.

Про це у телеграмі повідомляє Луцька міськрада.

Сьогодні під час позачергового засідання виконкому, яке відбулося в режимі відеоконференції, члени виконавчого комітету підтримали подання ДКП «Луцьктепло» щодо тимчасового припинення подачі теплоносія для опалення споживачів в місті.

Відповідно до прогнозу погоди Українського Гідрометцентру про підвищення середньодобової температури зовнішнього повітря та з метою раціонального та економного використання енергоресурсів, з 22 жовтня у Луцьку буде тимчасово припинено подачу теплоносія для опалення споживачів.

Також члени виконавчого комітету підтримали зміни до бюджету громади.

Зокрема, з державного бюджету нашій громаді надійшла субвенція обсягом майже 28,8 мільйона гривень на забезпечення безоплатним харчуванням учнів молодших класів закладів загальної середньої освіти.

1/8